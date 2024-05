Marc Márquez, que venía a un ritmo por encima de sus rivales, se pegó a los dos primeros para sumarse a la lucha. Tras 4 vueltas manteniendo el aliento, el ocho veces campeón del mundo superó Bagnaia en el último sector . “Ha sido una salida excelente, aunque no tan buena como la de ayer”, destacó Marc. “Hoy había más tiempo para remontar y nuestro ritmo era fuerte. He perdido un poco de tiempo con Diggia e incluso antes con Viñales, que no es fácil de adelantar . Luego, cuando me he acercado a Martín y Bagnaia, esperaba que este último atacara, pero al final no lo ha hecho, así que lo he intentado. Tenía algo más en la última vuelta, así que me la jugué, y funcionó".