"Sabía que Bastianini tendría algo más al final”, señaló el subcampeón de MotoGP 2024 que corrió con una moto, un mono y un casco en homenaje a Ángel Nieto. “ Intenté controlar la carrera gestionando las gomas, el físico y la gasolina, ya que es una de las más complicadas del año en términos de gestión ". Después de que Bastianini le adelantase, el de San Sebastián de los Reyes decidió no correr riesgos… “Al final no he querido jugármela más de la cuenta pensado en el campeonato. No valía la pena arriesgarse a sufrir otra caída”.