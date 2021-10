Marc Márquez gana el Gran Premio de las Américas

“Ha sido increíble, ha sido muy difícil por la temperatura del neumático delantero. Era complicado tener buenas sensaciones en la moto. Hemos trabajado bien durante todo el fin de semana. Dedico esta victoria a Dean Berta que tenía el mismo número que yo, o yo el mismo número que él. He liderado todos los entrenos, no lo había hecho nunca en mi vida. Yo creo mucho en el trabajo. He empezado a trabajar con Pep y han llegado los resultados. Es un momento muy bonito de mi vida pero hay altos y bajos. Hemos estado luchando un poco contracorriente desde el principio de año. Hay cámaras por detrás, personas, periodistas, que a veces te hacen daño y no sabemos gestionarlo. La presión deportiva no me afecta. Me afecta la personal. Proteger a mi familia. Mi hermano está pasando un año muy complicado y eso me afecta. Él lo pasa mal y yo lo paso mal por él. No me han dicho que Remy se había caído. Debo tener tranquilidad en todos los entrenos. La rivalidad con Remy ya empieza a picar. No dejamos de estar en el mismo equipo. Peleas por un sueño, yo con él me llevo muy bien”, comentó con desparpajo Raúl Fernández.