Oliveira ha mostrado un talento innato en el MotoGP™ de Indonesia

, ocho veces campeón, no pudo añadir Indonesia a su extensa lista de victorias. El piloto de Honda sufrió una conmoción cerebral tras una fuerte caída en el warm up de la mañana y posteriormente fue declarado no apto para la carrera, lo que complicó el fin de semana para el español, que partía 14º en la parrilla.

"¿Qué puedo decir? No ha sido nuestro fin de semana, hemos tenido problemas desde el principio", aseguró Marc. "Esta mañana, en el Warm Up, he tenido una caída muy fuerte, quizá una de las mayores que he tenido. Fui al hospital local y, aunque no había problemas graves, se decidió que no debía correr. Por supuesto, es una pena, pero es la mejor decisión".