Histórica victoria de Pedro Acosta en el Gran Premio de Italia

Acosta es décimo con 45 puntos. La temporada continúa el próximo fin de semana en el Gran Premio de Cataluña, que se celebra del 3 al 5 de junio. “Estoy muy contento de haber conseguido por fin esta victoria”, dijo Acosta. “Me ha costado más de lo que hubiera querido, pero los momentos difíciles te ayudan a aprender y a disfrutar aún más de los buenos. La carrera ha sido dura; es la primera carrera que lidero de principio a fin, y he tenido que trabajar mucho para mantener la concentración. Los errores que hemos cometido en las rondas anteriores nos han ayudado a aprender, a progresar y a estar hoy aquí”.

Acosta es décimo con 45 puntos. La temporada continúa el próximo fin de semana en el Gran Premio de Cataluña, que se celebra del 3 al 5 de junio. “Estoy muy contento de haber conseguido por fin esta victoria”, dijo Acosta. “Me ha costado más de lo que hubiera querido, pero los momentos difíciles te ayudan a aprender y a disfrutar aún más de los buenos. La carrera ha sido dura; es la primera carrera que lidero de principio a fin, y he tenido que trabajar mucho para mantener la concentración. Los errores que hemos cometido en las rondas anteriores nos han ayudado a aprender, a progresar y a estar hoy aquí”.

Acosta es décimo con 45 puntos. La temporada continúa el próximo fin de semana en el Gran Premio de Cataluña, que se celebra del 3 al 5 de junio. “Estoy muy contento de haber conseguido por fin esta victoria”, dijo Acosta. “Me ha costado más de lo que hubiera querido, pero los momentos difíciles te ayudan a aprender y a disfrutar aún más de los buenos. La carrera ha sido dura; es la primera carrera que lidero de principio a fin, y he tenido que trabajar mucho para mantener la concentración. Los errores que hemos cometido en las rondas anteriores nos han ayudado a aprender, a progresar y a estar hoy aquí”.

La emocionante sesión de clasificación del sábado vio cómo una moto Ducati terminaba en la pole position. No es ninguna sorpresa. Pero la gran sorpresa fue el piloto. El debutante en MotoGP™, el italiano

El tiempo estable volvió al Gran Premio de Italia para el día de la carrera una vez que la lluvia de la noche se había secado. No hubo previsión de lluvia cuando se formó la parrilla de salida para la carrera de 23 vueltas. Un gran inicio al manillar de la RC213V ha permitido a Marc Márquez situarse entre los cinco primeros desde la undécima posición de la parrilla en los primeros compases de la carrera. Con un ritmo constante, entre 1'47 y 1'48, ha defendido su posición lo mejor que ha podido, trabajando para mantenerse entre los diez primeros durante toda la carrera. Al cruzar la línea de meta en 10ª posición tras superar a Fabio Di Giannantonio, Márquez y el Repsol Honda Team abandonan Italia con seis puntos más.

El tiempo estable volvió al Gran Premio de Italia para el día de la carrera una vez que la lluvia de la noche se había secado. No hubo previsión de lluvia cuando se formó la parrilla de salida para la carrera de 23 vueltas. Un gran inicio al manillar de la RC213V ha permitido a Marc Márquez situarse entre los cinco primeros desde la undécima posición de la parrilla en los primeros compases de la carrera. Con un ritmo constante, entre 1'47 y 1'48, ha defendido su posición lo mejor que ha podido, trabajando para mantenerse entre los diez primeros durante toda la carrera. Al cruzar la línea de meta en 10ª posición tras superar a Fabio Di Giannantonio, Márquez y el Repsol Honda Team abandonan Italia con seis puntos más.

El tiempo estable volvió al Gran Premio de Italia para el día de la carrera una vez que la lluvia de la noche se había secado. No hubo previsión de lluvia cuando se formó la parrilla de salida para la carrera de 23 vueltas. Un gran inicio al manillar de la RC213V ha permitido a Marc Márquez situarse entre los cinco primeros desde la undécima posición de la parrilla en los primeros compases de la carrera. Con un ritmo constante, entre 1'47 y 1'48, ha defendido su posición lo mejor que ha podido, trabajando para mantenerse entre los diez primeros durante toda la carrera. Al cruzar la línea de meta en 10ª posición tras superar a Fabio Di Giannantonio, Márquez y el Repsol Honda Team abandonan Italia con seis puntos más.