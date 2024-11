Bagnaia y Martín protagonizan una batalla de alto voltaje en Sepang

. “Me lo he pasado bien en las primeras vueltas y estoy disfrutando. Hoy hemos visto de lo que es capaz Pecco. Yo lo he intentado todo, di lo máximo, pero sabía que él tenía que arriesgar más, lo cual hacía muy difícil estar delante. Si hubiera estado delante al menos una vuelta, habría cambiado un poco todo, pero

"Estoy contento porque hemos dado un buen show”, ha dicho un satisfecho Jorge en los micrófonos de Dazn . “Me lo he pasado bien en las primeras vueltas y estoy disfrutando. Hoy hemos visto de lo que es capaz Pecco. Yo lo he intentado todo, di lo máximo, pero sabía que él tenía que arriesgar más, lo cual hacía muy difícil estar delante. Si hubiera estado delante al menos una vuelta, habría cambiado un poco todo, pero estoy contento porque vuelvo a casa después de dos meses fuera , necesito esa energía local”.

"Estoy contento porque hemos dado un buen show”, ha dicho un satisfecho Jorge en los micrófonos de Dazn . “Me lo he pasado bien en las primeras vueltas y estoy disfrutando. Hoy hemos visto de lo que es capaz Pecco. Yo lo he intentado todo, di lo máximo, pero sabía que él tenía que arriesgar más, lo cual hacía muy difícil estar delante. Si hubiera estado delante al menos una vuelta, habría cambiado un poco todo, pero estoy contento porque vuelvo a casa después de dos meses fuera , necesito esa energía local”.