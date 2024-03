Los consejos de los pilotos de MotoGP al rookie Pedro Acosta

. En principio, va a ser un año sin presiones, pero estoy seguro de que con lo competitivo que es Pedro irá rápido desde el principio. Es un piloto que ha conseguido mucho en muy poco tiempo y es probable que quiera llevar la misma línea en MotoGP. Es una súper estrella del motociclismo y ahora en la categoría reina, con los más grandes del deporte, creo que lo hará muy bien e incluso me atrevería a decir que podría luchar por el título en su primer año como ya han hecho otros pilotos. Sí, pienso que es un piloto que puede marcar una era en MotoGP, aunque le recomiendo que no tenga prisa, ya que estoy seguro alcanzará todo lo que se proponga”.

“ Lo primero que le diría es que disfrute del momento . En principio, va a ser un año sin presiones, pero estoy seguro de que con lo competitivo que es Pedro irá rápido desde el principio. Es un piloto que ha conseguido mucho en muy poco tiempo y es probable que quiera llevar la misma línea en MotoGP. Es una súper estrella del motociclismo y ahora en la categoría reina, con los más grandes del deporte, creo que lo hará muy bien e incluso me atrevería a decir que podría luchar por el título en su primer año como ya han hecho otros pilotos. Sí, pienso que es un piloto que puede marcar una era en MotoGP, aunque le recomiendo que no tenga prisa, ya que estoy seguro alcanzará todo lo que se proponga”.

“ Lo primero que le diría es que disfrute del momento . En principio, va a ser un año sin presiones, pero estoy seguro de que con lo competitivo que es Pedro irá rápido desde el principio. Es un piloto que ha conseguido mucho en muy poco tiempo y es probable que quiera llevar la misma línea en MotoGP. Es una súper estrella del motociclismo y ahora en la categoría reina, con los más grandes del deporte, creo que lo hará muy bien e incluso me atrevería a decir que podría luchar por el título en su primer año como ya han hecho otros pilotos. Sí, pienso que es un piloto que puede marcar una era en MotoGP, aunque le recomiendo que no tenga prisa, ya que estoy seguro alcanzará todo lo que se proponga”.

Le recomiendo que no tenga prisa, que no intente apresurarse

Le recomiendo que no tenga prisa, que no intente apresurarse

Le recomiendo que no tenga prisa, que no intente apresurarse