. “Los pilotos siempre han recibido información a través de un panel cuando pasan por la recta de boxes. Eso es algo que les da confianza, aunque no siempre sea fácil ver tu pizarra entre todas las demás. Y si hay un problema técnico, podemos mantenernos en contacto”.

"Podemos optimizar el momento adecuado para que cambie el mapa del motor o se detenga para poner un neumático nuevo", explica el ingeniero de pista de Iker Lecuona . Entonces, ¿por qué sigue habiendo un bosque de pizarras en el muro de boxes? “Es una cuestión de costumbre y seguridad", responde Nicolas Goyon . “Los pilotos siempre han recibido información a través de un panel cuando pasan por la recta de boxes. Eso es algo que les da confianza, aunque no siempre sea fácil ver tu pizarra entre todas las demás. Y si hay un problema técnico, podemos mantenernos en contacto”.

también utiliza su propio cronómetro manual. “Me permite saber en qué punto se encuentra mi piloto y me da tiempo para prepararme", explica. “Los tiempos parciales son buenos, pero puedes perder el hilo si tienes que hablar con otro miembro del equipo en el muro. Así no tengo que mirar tanto las pantallas”.

Equipados con auriculares y un micrófono para aislarse del ruido de las motos y poder así hablar con el ingeniero de pista que da las instrucciones, los mecánicos siguen los entrenamientos y la carrera mirando los monitores instalados por su equipo. En Tech 3, Thomas Rubantel también utiliza su propio cronómetro manual. “Me permite saber en qué punto se encuentra mi piloto y me da tiempo para prepararme", explica. “Los tiempos parciales son buenos, pero puedes perder el hilo si tienes que hablar con otro miembro del equipo en el muro. Así no tengo que mirar tanto las pantallas”.

