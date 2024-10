La lucha por el campeonato de MotoGP 2024 está más abierta que nunca

. A pesar de haber tenido buenas sensaciones en el warm up, el aumento de agua en la pista alteró el control de la moto y su ritmo. Martín explicó que, aunque estaba preparado para más agua, no lograron ajustar los controles de la moto de forma óptima.

Jorge Martín , en declaraciones a DAZN, calificó la carrera como “complicada” debido a las cambiantes condiciones meteorológicas . A pesar de haber tenido buenas sensaciones en el warm up, el aumento de agua en la pista alteró el control de la moto y su ritmo. Martín explicó que, aunque estaba preparado para más agua, no lograron ajustar los controles de la moto de forma óptima. Esto permitió que rivales como Marc Márquez y Pecco Bagnaia tuvieran una ligera ventaja , con Martín intentando mantenerse a su nivel.

La esperada lluvia no se tradujo en buenos resultados para el Team Gresini Racing MotoGP, que fue testigo de un primer contratiempo durante la vuelta de reconocimiento, con la caída de Alex al pasar por encima de un bordillo.

Hoy hemos sido los más rápidos en pista, así que el resultado no puede ser satisfactorio

