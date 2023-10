El Mundial de MotoGP nunca estuvo tan 'calentito'

Joan Mir Mallorcan-born Joan Mir traded in skateboards for motorcycles at a young age. Once he found his passion on two wheels, he excelled.

Uno de los momentos más calientes de la carrera sucedió en las últimas cinco vueltas para el final. El sudafricano logró adelantar a Martín y mantuvo el liderato hasta la última vuelta y media de carrera y todo parecía estar entre Binder y Martín. No obstante, un valiente Bagnaia trato de hacer un doble adelantamiento imposible por fuera, que sin embargó no le salió.

