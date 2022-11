Augusto Fernández firma su primer título de Moto2™ en Valencia

Un fuerte resfriado no frena a Marc Márquez

A pesar de recortar tiempo a Rins en la última vuelta, Binder no ha podido alcanzar al piloto barcelonés, que ha aguantado para dar a Suzuki la victoria en el último Gran Premio de la categoría reina del fabricante japonés. Martín ha completado el podio, mientras que Bagnaia ha hecho lo suficiente para conseguir el título de MotoGP™ , llegando a meta noveno.

