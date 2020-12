Romain Grosjean sobrevive al peor accidente en años. Hamilton gana, Albon podio.

), pero él no fue el protagonista del día.

Lewis Hamilton volvió a ganar otro Gran Premio sin ser incomodado por absolutamente nadie , aunque él se empeñe carrera sí, carrera también, en decir que ha sido más difícil de lo que parece ( el día que de veras alguien le vuelva a presionar como Nico Rosberg en 2016, ya hablaremos ), pero él no fue el protagonista del día. Ni siquiera lo fueron los pilotos de Red Bull Racing , logrando su primer doblete en el podio desde hace ás de dos temporadas.

No hace falta decir quién fue el que acaparó los titulares más o menos sensacionalistas -muy a su pesar- sobre el Gran Premio de Bahréin. Pero lo voy a decir: Romain Grosjean .

No os voy a hacer un análisis carajillero sobre el tema, sino que os voy a dejar un artículo que escribí para esta página, acerca del accidente que empezó la cruzada en la F1 (no de la F1, eso vendría después) para proteger a los pilotos , en cualquier circunstancia.

QUÉ SE HA VISTO EN REDES