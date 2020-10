Lewis Hamilton bate a Michael Schumacher en Portimao, Kimi sale a saco, Sainz lidera... ¡La reseña diferente!

. Sucedió como todos sabéis (y el que no lo sepa, pues se lo digo) en el retorno del

Y llegó en día en que Lewis Hamilton hizo añicos el récord de victorias de Michael Schumacher . Sucedió como todos sabéis (y el que no lo sepa, pues se lo digo) en el retorno del Gran Premio de Portugal al Mundial de F1 .

Tras un inicio un poco dubitativo , por el frío en pista y un conato de lluvia que relegaron al inglés a la tercera posición y a Carlos Sainz a liderar la prueba contra pronóstico , cuando las gomas medias del Mercedes #44 cogieron temperatura , no hubo nadie que le detuviese.

... la lección de Nigel Mansell sobre cómo aparcar un monoplaza de F1 marcha atrás , si te has pasado el lugar del pit lane que te corresponde para cambiar gomas, en el GP de Portugal de 1989 ...

Pongámonos serios unos minutos

El 12 de abril de 2020 murió una leyenda de la F1: Sir Stirling Moss . El británico, 4 veces consecutivas subcampéon del mundo dejó una huella enorme en el mundo del motor, no solamente por su gran calidad al volante, sino que sobre todo la dejó por su gran calidad como persona .

