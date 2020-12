Humor, vídeos y algo de opinión sobre aquello que se vio (o no) en Sakhir.

Con Mick Schumacher . Los que le hemos visto correr en directo, sea en la F2 (como el compañero Joan Codina) o en a F3 (como un servidor, durante 2018), sabemos que además de un gran trabajador, es un tío que no se rinde y que tiene el suficiente talento como para hacer cosas notables en F1 . No, no parece que vaya a ganar siete títulos como hizo su padre, pero que podría ganar carreras, casi seguro, si le dan un coche a la altura...