Si quieres saber qué opinión hay sobre los pilotos de F1, sique leyendo.

Hace unas semanas, empezamos repasar frases centradas en los pilotos , más que en aspectos generales de la F1, con el fin de saber qué pensaban los propios deportistas de distintas cosas, o qué opinión tenían los demas sobre ellos.

Aquí tenéis el repaso que hicimos en (más o menos) orden alfabético desde Michele Alboreto a Michael Andretti:

A continuación va el que hice de Fernando Alonso a Gerhard Berger :

Y el último hasta la fecha fue desde el gran Jack Brabham hasta Dolph Coulthard o David Lundgren , el Ivan Drago de la F1:

Una vez repasadas estas entradas anteriores , vamos a seguir con el resto de pilotos que, básicamente, sean interesantes.

Derek Daly (en varios equipos entre 1978 y 1982)

“Cuando Derek voló a más de diez metros del suelo y se estampó contra una valla publicitaria, vio las fotos y pensó que eran cojonudas. No tenía miedo a nada, pero parecía ser incapaz de aprender dos cosas básicas que se necesitan en la F1: un poco de paciencia y un poco de disciplina. Parecía que tuviese una burbuja en su cabeza que siempre estaba a punto de estallar. Es mejor piloto de lo que 1982 dio a entender pero no duró en la F1 por su temperamento. Fue incapaz de soportar la presión que él mismo se imponía” – Keke Rosberg sobre su compañero en Williams, en 1982. Del libro “Keke” por él mismo y Keith Botsford, 1985.

Un Tyrrell exDerek Daly, en Barcelona, 2015 © AC Photocorse

Sobre Patrick Depailler (en Tyrrell, Ligier y Alfa Romeo, desde 1972 hasta 1980)

“Patrick fue un crío toda su vida. Por ello, era imposible estar enfadado con él mucho tiempo. Siempre quería ir a esquiar o a lanzarse en ala delta. Le ofrecí un coche para las carreras norteamericanas de 1973, una gran oportunidad para él, pero diez días antes de Canadá, va y se rompe una pierna montando en moto. Por ese motivo, cuando le fiché a tiempo completo, especifiqué en su contrato que no podía usar ‘juguetes peligrosos’” – Ken Tyrrell, sobre su relación con el galo.

"De todos los pilotos que vi ese día, él era el único que con su pilotaje al límite, me asustaba cada vez" - Mike Knight, jefe de operaciones del Volant Shell, categoría promocional de F3 en Francia, en la que Depailler debutó a mitad de los 60.

Depailler, con el Tyrrell P34 en Holanda © Bert Verhoeff - Anefo - Nationaal Archief - Wikimedia Commons

"¡Patrick! ¡Estaba loco! Siempre haciendo deportes de riesgo. Si empezase hoy, ¡sería atleta de Red Bull!" - Jo Ramírez a quien escribe estas líneas, tras enseñarle una camiseta de Tyrrell con el nombre del galo , en el Espíritu de Montjuïc de 2017.

Pedro Diniz (en Forti, Ligier, Arrows, Sauber en los 90)

“Simplemente, me he encontrado con uno de esos pocos idiotas que no deberían estar en la F1” – Un sutil Jacques Villeneuve, después de verse forzado a irse por el arcén en los libres de Monza ’96, por un Diniz que ni se dio cuenta.

Juan Manuel Fangio en uno de sus muchos podios © Mercedes

Juan Manuel Fangio (el primer Dios de la F1)

“Ya me está bien ser segundo. Fangio es un maestro” – El compatriota de Fangio, Froilán González, en 1951.

“Es difícil describir cuánto le respeto como hombre y piloto, y lo mucho que he aprendido de él. Por ejemplo, en Spa pasábamos pegados en la zona de las tribunas de meta, pero después, al otro lado del trazado, iba realmente rápido en una zona en concreto (mucho más rápido de lo que yo podía, entonces) para enseñarme qué se podía hacer. En la siguiente vuelta, y tras repetir el número de que estábamos muy igualados al pasar en las tribunas de meta, volvía a hacer lo mismo en otra parte del circuito” – Stirling Moss explica su admiración por el de Balcarce en el libro 'Design and Behaviour of the Racing Car' de Moss y Laurence Pomeroy.

“Él fue el piloto que podía ir ese poquito más rápido, durante ese poquito más de tiempo” – Stirling Moss .

Stirling Moss siempre admiró a Fangio © Rainer W. Schlegelmilch/Getty Images

“Nunca he sido un piloto espectacular. Si había algún rival con ansias de vencerme, dejaba que me adelantase y le seguía a una distancia prudencial. Mucha gente podría haberme ganado si se hubiesen quedado detrás de mí. Pero perdieron porque me adelantaron” – Fangio, sobre la importancia de estudiar a los rivales en carrera.

“Fangio trató a todo el mundo de igual manera, independientemente del rango. Cuando te hablaba, tú eras la única persona que le importaba en ese momento” – Stirling Moss.

“Aunque otros pilotos le ganaron, ninguno le superó en habilidad al volante” – El historiador Doug Nye, de su libro 'Great Racing Drivers'.

“Lo mejor de Fangio fue que ganó cinco títulos mundiales con cuatro coches distintos y jamás tuvo una discusión con nadie” – John Cooper.

Juan Manuel Fangio: la leyenda pilota la otra leyenda © Maserati

Giuseppe Farina (primer campeón del mundo, en 1950 con Alfa Romeo)

“No podía evitar sentirme nervioso por su culpa, al inicio de la carrera o a dos vueltas del final. Era como un pura sangre demasiado nervioso, capaz de cometer las locuras más sorprendentes, aunque se debe decir que solo se ponía en peligro a sí mismo, nunca a los demás. Por ello, era un visitante habitual de los hospitales” – Enzo Ferrari.

“Un hombre capaz de responder a cualquier exigencia que se le hacía; un hombre de acero por dentro y por fuera, un hombre que fue un campeón de las carreras con todas las letras y en todos los sentidos” – E nzo Ferrari, tras el fallecimiento de Farina, en un accidente de tráfico, en 1966.

Nino Farina vencedor del primer Mundial de F1 © Fisher/Central Press/Getty Images

“Todos los que competimos contra él decíamos que solo la Virgen María era capaz de mantenerle en pista, más que nada por su manera alocada de pilotar, y estábamos seguros de que, algún día, la Virgen se cansaría de velar por él” – Juan Manuel Fangio, después del mencionado accidente de Farina.

Giancarlo Fisichella (Minardi, Jordan Benetton, Sauber, Renault, Force India y Ferrari hasta 2009)

“Su estabilidad mental es igual de buena que la de cualquier otro piloto italiano que he conocido” – El director técnico de Jordan, Gary Anderson, en 1997.

“Es joven, simpático y muy rápido” – Gerhard Berger, en 1997.

Fisichella, picándose con Coulthard en 2007 © GEPA pictures/ Franz Pammer

“Fernando Alonso siempre pilotó bien en 2005, pero hay que analizar las cosas en profundidad. El coche estaba construido para su manera de pilotar, más agresiva que la mía” – Fisichella, a principios de 2006.

“Esta es la tercera vez que piloto para esta gente. Seguro que si hablase a las paredes, estas me responderían” – Fisichella, tras volver a la antigua fábrica de Jordan, como piloto de Force India, en 2008.

“Si tuviese diez millones de pavos, me quedaría en casa y vería la F1 por la tele” – Fisichella respondiendo a los rumores que aseguraban que pagaba por correr en Force India.

Fisichella, en el GP de España © Force India Media F1

Sobre Emerson Fittipaldi (campeón del mundo en 1972 y 1974 con Lotus y McLaren)

“Emerson creó el deporte del motor en Brasil” – Nelson Piquet, 1981.

“Verle manipular psicológicamente a sus rivales y a sus compañeros de equipo fue revelador. Era un tipo joven que había acumulado experiencia al igual que un imán atrae todo lo metálico. Era un joven con una mentalidad muy madura” – Doug Nye, del libro 'Great Racing Drivers'.

Fittipaldi, a los mandos del Lotus 72 de 1971 © Lothar Spurzem - Wikimedia Commons

“Emerson acababa de ser campeón del mundo en 1972 y estaba empezando a asumir que debía comportarse de una manera más acorde con ese nuevo estatus. Ya no era el ‘tigre’ que había sido cuando se unió al equipo” – El jefe de equipo de Lotus, Peter Warr, sobre el enfoque más calmado de Emerson en 1973.

“Siempre he sido muy religioso. Eso me ha dado calma durante toda mi carrera” – Fittipaldi.

“No podía creer que la pizarra señalase que yo iba primero. Cuando llegué a meta, vi a Colin corriendo hacia la pista y lanzando su sombrero al aire, eufórico. Cuando era un crío en Brasil, vi fotos de cuando hacía eso con Jim Clark. Ahora, lo hacía por mí” – Fittipaldi en la entrevista con Simon Taylor, en 2007.

Fittipaldi, en el Copersucar © Muccillo

“Siempre he tenido mucha suerte en mi vida, sobre todo por la gente con la que he trabajado. Siempre aprendí con todos ellos. Cuando dejé la F1 pensé que mi carrera había acabado. Jamás pensé que correría en Indianápolis, o que ganase en Indianápolis. Corrí contra tres generaciones de pilotos: Graham Hill, Jack Brabham, mis dioses; Ronnie Peterson, Niki Lauda, Jackie Stewart, los de mi época; y recuerdo un gran duelo contra Jacques Villeneuve, en mi último año completo en la CART, 1995. He tenido tanta suerte en mi vida…” – Fittipaldi, un tío agradecido, en la misma entrevista.

