El gran Gilles, visto por su compañero y campeón en Ferrari, Jody Scheckter.

Llevamos todo el año exponiendo las opiniones de pilotos, jefes de equipo y periodistas sobre el mundo de la F1 , sobre todo porque es un tipo de conocimiento que muchos no tenemos y, porque aunque sean opiniones -y todos tenemos una-, dan detalles y datos que incluso estando metidos en el ambiente de las carreras, se nos escapan la mayoría de veces.

Aunque falleció en 1982, muchos siguen recordando a GIlles Villeneuve como un piloto fuera de lo común , con una habilidad nunca vista, y una sensibilidad al volante distinta a lo que se veía en los 70 y principios de los 80 en el Mundial.

Por eso, uno de los más indicados para hablar sobre él fue su compañero durante dos temporadas y último campeón del mundo con Ferrari , antes de Schumacher, Jody Scheckter

Jody Scheckter, en sus años en Wolf © Paulo Tohme

Hay muchas cosas que se podrían incluir , pero por motivos de espacio, esto es lo que hay. Pese a ello, debería ser suficiente para tener una idea clara de como era Villeneuve , para su compañero de escuadra

Sobre 1979, el año del título de Scheckter

"En 1979, tras un inicio titubeante, ganó en Kyalami y luego ganó en Long Beach, y yo había sido segundo en las dos. Así que, de repente, yo estaba bajo una gran presión ; yo era el número uno, pero él había ganado dos carreras . Fue difícil para mí. Sin embargo, siempre trabajé muy bien con Gilles . Teníamos una relación muy honesta y abierta, y eso fue parte del éxito que tuvimos. Realmente no nos engañamos el uno al otro. Si hacía un ajuste e iba más rápido, me lo decía y yo se lo decía, por muy doloroso que fuera a veces. Eso es lo que nos mantuvo en buena sintonía y, en parte, por ello ganamos el campeonato".

Jody Scheckter, en una rara imagen con el 312 T3 © DPPI/Michelin

"Recuerdo el GP del Este de Estados Unidos, en Watkins Glen. Una de las tandas de entrenamientos se hizo con mucha lluvia, y los que salimos marcamos tiempos que pensábamos que eran lo normal. Sin embargo, vi el tiempo de Gilles y... todavía no entiendo realmente cómo fue posible. ¡Once segundos! Fue 11 segundos más rápido que cualquier otro rival ”.

“ Ese año, las órdenes del equipo eran simples . Quienquiera que estuviese al frente, se mantendría, siempre y cuando no hubiera riesgo de perder la posición. Si éramos primero y segundo, y el tercero estaba muy atrás, nos quedábamos así, y si éramos quinto y sexto y nadie intentaba pasar, nos quedábamos así. En otras palabras, no peleábamos cuando no era necesario, y nos ateníamos a eso ”.

Scheckter rememora sensaciones con el 312 T4 de 1979, en Bahrain © Ferrari Media Archive

"Creo que fuimos profesionales. Le pusimos el máximo empeño y el que salía delante, ganaba. Hubo muchas veces en las que él fue más rápido que yo, y otras en las que yo fui más rápido que él . Pilotamos duro, y le gané. Gané el campeonato porque en las carreras que contaban me puse al frente, y estaba al frente cuando las cosas se calmaban. A partir de entonces, no tenía sentido luchar. No hubo circunstancias en las que tuviera que cederme un lugar, así que no creo que fuera frustrante para él no ganar el título”.

Sobre su disputa con Didier Pironi en el GP de San Marino

"Hablamos mucho. Odiaba lo que había pasado en Imola. Se dio cuenta de la buena relación que habíamos tenido, y lo honestos y abiertos que fuimos, y Pironi no lo había sido. Creo que nunca pensó que podría suceder. Gilles era un tipo realmente genuino y honesto, y su debilidad era ser honesto hasta el punto de ser ingenu o. Confió en Pironi. Le habría afectado mucho durante un tiempo, y digo esto porque la gente muy honesta e ingenua se sorprende cuando algo así les sucede. Los sinvergüenzas siempre creen que aprovecharse de los demás. Es lo habitual. Si no hubiera confiado en Pironi, ¿podría haber evitado esa situación? Probablemente ".

Pironi y Villeneuve: rivalidad que marcó 1982 © Getty Images

" Todos tuvimos problemas con ese tipo de situación, cuando intentamos superar a nuestro compañero de equipo . Recuerdo que casi destrocé una cámara de televisión en Mónaco, porque pensé que Gilles fue más rápido que yo, pero resultó que yo había sido más rápido. Te esfuerzas tanto que te pones agresivo . Ciertamente me enfadé en un coche de carreras muchas veces. Llegas al final de los entrenamientos y estás tan enfadado y queriendo ir a por ello, que haces cosas estúpidas. No sé exactamente lo que pasó en Zolder, pero parece que eso es lo que pasó. Gilles se arriesgó y no dio resultado. Fue a por un hueco que no estaba allí, y se quedó atrapado. Yo también lo hice, y me salí con la mía".

" Gilles podría haber ganado el campeonato en 1982, y Ferrari era ciertamente capaz . Pero nunca se puede asegurar... Él estaba todavía en esa etapa temprana de su carrera. En un momento, yo era agresivo, pero a medida que maduras te das cuenta de que tienes que terminar las carreras”.

¿Era Gilles peligroso al volante?

" No creo que hiciera cosas que le pusieran en peligro. Creo que era un tipo responsable . Siempre tuvo esa imagen de loco, y no lo era. La única vez que lo estuvo fue cuando quiso estarlo, porque esa es la imagen que le gustaba cultivar. Siempre cuento la historia de cuando viajamos desde Mónaco a Módena. Yo no quería hacerlo, porque odiaba ser un pasajero. Sin embargo, Gilles condujo de manera impecable todo el tiempo, hasta que llegamos a las afueras de Módena, y empezó a hacer el loco . Eso me confirmó ese lado de su personalidad.”

"En 1979, Gilles ganó dos GP sconsecutivos y luego yo gané en Bélgica y Mónaco, los dos siguientes , lo que me situó de nuevo en la lucha. Entonces, llegó Dijon y me superó clarísimamente. Allí, yo lo di todo, pero él era más rápido, y nunca supe por qué. Esa fue la carrera en la que tuvo la pelea con Arnoux. Pensé que lo que hicieron era estúpido. Se lo dije a Gilles, y creo que él sabía que era estúpido ".

El inseparable 308 GTS de Gilles © Scott Pattenden / RM Sotheby's

"Para Gilles, las carreras eran algo romántico. Mi preocupación era seguir vivo, pero para él la cosa era ser el más rápido, en cada carrera, en cada vuelta . Creo que era el piloto de carreras más rápido que el mundo haya visto. Si pudiera volver mañana y vivir su vida de nuevo, estoy seguro de que lo haría de la misma manera, y con el mismo amor. Esa fue la palabra correcta. Más que nadie que haya conocido, Gilles estaba enamorado de las carreras de coches ”.