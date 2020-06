4 tipos que deberían haber sido campeones del mundo de F1, regalan su sabiduría al que la quiera escuchar.

La semana pasada, los protagonistas de la sabiduría de la F1 fueron 3 campeones (Alan Jones, Nigel Mansell y Niki Lauda) y otro piloto que aunque no lo fue, sí fue apreciado por muchos (Jacques Laffite) .

Ese fue un escrito recopilatorio de frases que podéis recuperar pinchando justo debajo:

Esta semana, toca recordar a cuatro grandes de la F1 que deberían haber sido campeones pero que, por un motivo u otro, no llegaron a serlo. Personas/pilotos que han dejado huella y se les sigue recordando por diversos motivos, todos ellos positivos .

Bruce McLaren (4 victorias en F1, creador de cierto equipo en el que han ganado carreras y títulos muchos pilotos)

Bruce McLaren, listo para la acción © Rainer W. Schlegelmilch/Getty Images

“Creo que Bruce habría sido campeón del nudo, porque tenía la habilidad de pensar en ello. No era el piloto más rápido del mundo, pero el piloto más rápido no siempre gana el título” - Ken Tyrrell, recordando cuando en 1959 fichó a McLaren -con 22 años, entonces- para Cooper, del libro ‘McLaren: The Man and His Racing Team’, de Eoin Young, 1995.

“Pilotaba bien, con mucha solidez, e iba al límite de lo que dbaa el coche si veía la posibilidad de ganar. Por otra parte, si iba quinto o sexto establecía un ritmo razonable que, a veces, yo consideraba por debajo de su capacidad. Y lo hacía porque esperaba que sucediese algo por delante” - El antiguo jefe de equipo de McLaren, Teddy Mayer, del libro ‘McLaren: The Man and His Racing Team’, de Eoin Young, 1995.

Bruce McLaren charla con Denny Hulme antes de una carrera © McLaren

“Bruce tenía el tipo de conocimiento técnico que podía ser de gran ayuda para los mecánicos durante una carrera, esa habilidad de comunicar claramente al equipo qué podía ir mal con el coche. No muchos pilotos tenían ese don, pero los que lo tienen, acaban marcando la diferencia en este tipo de competición” - John Cooper, del libro ‘John Cooper: Grand Prix Carpetbagger”, de 1977.

“Por un lado, era un tipo tranquilo, pero por el otro no lo era en absoluto. Tampoco era tímido, sino discreto. E incluso, eso no es 100% cierto, porque en cierta manera no era nada de eso y era todo eso al mismo tiempo. Lo seguro es que era alguien con esa gran determinación de que iba a hacer algo con su vida” - Tyler Alexander, fundador de McLaren, en marzo de 1999.

McLaren, Honda y Senna en Monza, 1988 © DPPI/Gilles Levent

“Es cierto. Era alguien agradable, pero su ego estaba escondido. Podía desarrollar un intenso disgusto con gente de fuera del equipo que él consideraba que no estaba a la altura, aunque jamás lo habrían sabido. Es muy cierto, tenía mucha pasión y determinación” - Robin Herd, primer diseñador de McLaren, coincidiendo con la frase anterior de Alexander.

Stirling Moss (16 victorias, 4 subtítulos consecutivos desde 1955 a 1958, y 3 terceros en 1959-60-61)

Moss (dcha.) usa los pies que Dios le ha dado © Daimler Media

“A los británicos les gustan aquellos que no son los favoritos, y eso fui yo la mayor parte de mi carrera. Aunque yo era un no favorito con posibilidades de ganar” - Moss.

“Fue mejor piloto que cualquiera de su generación. Todo lo hacía al máximo, todo el tiempo. Si la carrera duraba media hora, se concentraba al máximo durante media hora. Si eran tres horas, aislaba todo lo demás y desplegaba todo su esfuerzo durante tres horas.” - Innes Ireland, del libro ‘All Arms and Elbows’, de 1967.

Stirling Moss tenía un grandísimo talento © Getty Images

“Tenía la asombrosa habilidad de sacar lo mejor de cualquier coche que pilotaba. Estoy convencido de que saco mucho más de lo que los diseñadores creían posible. Era capaz de batir a pilotos de gran nivel con un coche inferior, gracias a su habilidad y su conocimiento de los coches que pilotaba” - De nuevo Innes Ireland, de nuevo del libro ‘All Arms and Elbows’.

“Stirling era el hombre a batir, por aquel entonces. Era el más veloz, aunque tenía un problema: era incapaz de cuidar sus monturas. Mientras el coche iba, le sacaba todo lo que daba y más, pero rara vez llegaba a meta. Si el coche aguantaba, por norma general ganaba la carrera” - Jack Brabham, del libro ‘When the Flag Drops’, de 1971.

Moss, en la Targa Fiorio de 1955 © Daimler Media Archive

“Creo que nunca he adelantado a nadie sin saludarle o sin enseñarle mi puño, en señal de queja” - Moss.

“Stirling no mostraba nerviosismo. La única vez que le note someramente nervioso fue en su primera carrera tras su accidente en Spa, en 1960. Y lo sé, porque fue al baño, antes de comenzar la prueba” - El jefe de equipo de Moss en Lotus, Rob Walker.

“Si Moss hubiese puesto la razón antes que la pasión, habría sido campeón del mundo. Se lo merecía” - Enzo Ferrari, sobre la decisión de Moss de no ir a Maranello.

Moss, en el GP de Mónaco de 1955 © Daimler Media Archive

“Ser cierto piloto que ganó el título un año cualquiera es menos importante que ser el tipo que muchos creen que merecía ser campeón y nunca lo fue. Eso me hacer ser único” - Moss.

Carlos Pace (1 victoria con Brabham e ídolo en Brasil)

“Si Pace estuviese vivo, no necesitaría a Niki Lauda” - Bernie Ecclestone, entonces jefe de Brabham, tras el accidente aéreo que acabó con la vida de Pace, en 1977.

José Carlos Pace en Buenos Aires, 1976 © Hock Zwei

“Era un tipo fantástico. Un hombre realmente maravilloso, y muy infravalorado. Era un piloto serio, pero no sé si era suficientemente serio. Es decir, no era serio como Senna. Hacía todo lo que podía y tenía un gran talento, pero también era un ligón natural. Era brasileño y amaba la vida…” - Ecclestone, de un artículo de Adam Cooper en Motor Sport, en 1999.

“Se sobreexcitaba de vez en cuando, pero en el coche era duro y difícil de batir, un poco como Alan Jones. Y, como Jones, no estaba ‘diseñado’ para hacer ejercicio. Tenía un poco de sobrepeso, pero era duro de roer” - Frank Williams, para quien corrió en la F3 británica y en F1, antes de que Williams fuese constructor.

Riccardo Patrese © LAT Photographic/Williams F1

Riccardo Patrese (6 victorias y 31 podios más. Subcampeón en 1992 con Williams)

“Puedes llamar a Riccardo, pedirle que venga a un test sin previo aviso y te dirá: ‘Perfecto, sin problema, ahí estaré’. No es un tipo egoísta, lo cual es muy raro en un piloto. Y su ego está bajo control, algo aún más raro en un piloto” - El jefe técnico de Williams, Patrick Head, en 1990.

“No me va el juego político y, quizá, ese es uno de los problemas, porque en la F1 a veces debes ganar con la política. Pero yo juego con las carta encima de la mesa, no debajo” - Patrese, del libro ‘Designs On Victory: On the Grand Prix Trail With Benetton', de Derrick Allsop, 1993.

Patrese, a bordo del Brabham BT52 © BMW Presse Group

“Así es la vida, ¿no? Dos semanas después de fichar por Benetton, se abrió una posibilidad para seguir en Williams, pero me dije: ‘No, Riccardo, si has firmado algo -o si solamente ya has dado tu palabra-, debes cumplirlo” - Patrese, recordando su fichaje por Benetton al creer que en 1993 Williams competiría con Nigel Mansell y Alain Prost, antes de que el primero decidiese dejar la F1 para irse a la CART.

