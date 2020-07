El valor de Clay Regazzoni, Carlos Reutemann, Peter Revson y Jochen Rindt, en frases.

cuando se leen frases que describen a alguien que ya no está o que dejó huella en determinados momentos de la historia de la F1 o de cualquiwr deporte del motor.

Hay mucho sobre lo que reflexionar cuando se leen frases que describen a alguien que ya no está o que dejó huella en determinados momentos de la historia de la F1 o de cualquiwr deporte del motor.

Hay mucho sobre lo que reflexionar cuando se leen frases que describen a alguien que ya no está o que dejó huella en determinados momentos de la historia de la F1 o de cualquiwr deporte del motor.

Clay Regazzoni (5 victorias con Ferrari y Williams)

Jackie Stewart, al ver cómo el novato Regazzoni le superaba de manera no muy ortodoxa en la recta principal de Monza, en 1970. Fue la primera victoria de ‘Regga’, con Ferrari, en el que fue su quinto GP.

“Lo que vi ese día en Monza fue poco ético, antideportivo y peligroso. Fue el comienzo del desmoronamiento de la disciplina y la compostura entre los pilotos del Mundial y el inicio de una tendencia desafortunada” - Jackie Stewart, al ver cómo el novato Regazzoni le superaba de manera no muy ortodoxa en la recta principal de Monza, en 1970. Fue la primera victoria de ‘Regga’, con Ferrari, en el que fue su quinto GP.

“Lo que vi ese día en Monza fue poco ético, antideportivo y peligroso. Fue el comienzo del desmoronamiento de la disciplina y la compostura entre los pilotos del Mundial y el inicio de una tendencia desafortunada” - Jackie Stewart, al ver cómo el novato Regazzoni le superaba de manera no muy ortodoxa en la recta principal de Monza, en 1970. Fue la primera victoria de ‘Regga’, con Ferrari, en el que fue su quinto GP.

“Cruzarse de un lado al otro de laísta de esa manera es increíblemente peligroso. Te sorprendería saber la velocidad a la que puedes atrapar un coche, a esas velocidades. Puede ocurrir una desgracia. No me gustó en absoluto” -

“Cruzarse de un lado al otro de laísta de esa manera es increíblemente peligroso. Te sorprendería saber la velocidad a la que puedes atrapar un coche, a esas velocidades. Puede ocurrir una desgracia. No me gustó en absoluto” - La segunda parte de la aseveración de Stewart sobre el pilotaje de Regazzoni.

“Cruzarse de un lado al otro de laísta de esa manera es increíblemente peligroso. Te sorprendería saber la velocidad a la que puedes atrapar un coche, a esas velocidades. Puede ocurrir una desgracia. No me gustó en absoluto” - La segunda parte de la aseveración de Stewart sobre el pilotaje de Regazzoni.

“Fuera de los circuitos, siempre me llevé bien con Clay. Para los italianos, era el epítome del macho italiano, del mujeriego sin límites, y debo decir que nunca me aburría en su compañía” -

“Fuera de los circuitos, siempre me llevé bien con Clay. Para los italianos, era el epítome del macho italiano, del mujeriego sin límites, y debo decir que nunca me aburría en su compañía” - Niki Lauda, en 2001, recordando a su compañero en Ferrari en 1974-76.

“Fuera de los circuitos, siempre me llevé bien con Clay. Para los italianos, era el epítome del macho italiano, del mujeriego sin límites, y debo decir que nunca me aburría en su compañía” - Niki Lauda, en 2001, recordando a su compañero en Ferrari en 1974-76.

Carlos Reutemann (12 victorias con Brabham, Ferrari y Williams, piloto de Lotus en 1979, subcampeón del mundo en 1981)

“Hay una decisión estratégica de Williams que hace que yo pierda el campeonato de 1981. Es cuando el equipo deja de usar Michelin y se pasa a Goodyear. Esa decisión fue muy equivocada y hasta me queda la duda -la sería duda- de si no hubo otra cosa detrás porque Brabham, que también usaba las Michelin, se adaptó rápido a las gomas norteamericanas. Mientras tuvimos Michelin éramos los más rápidos. Había miles de razones para eso, pero esencialmente porque el auto andaba mejor con las Michelin. Yo con las gomas francesas sumé como cuarenta puntos y con las Goodyear cinco o seis… Ese fue el eje de la cuestión, amén de un tema interno que se había vuelto tenso” -

“Hay una decisión estratégica de Williams que hace que yo pierda el campeonato de 1981. Es cuando el equipo deja de usar Michelin y se pasa a Goodyear. Esa decisión fue muy equivocada y hasta me queda la duda -la sería duda- de si no hubo otra cosa detrás porque Brabham, que también usaba las Michelin, se adaptó rápido a las gomas norteamericanas. Mientras tuvimos Michelin éramos los más rápidos. Había miles de razones para eso, pero esencialmente porque el auto andaba mejor con las Michelin. Yo con las gomas francesas sumé como cuarenta puntos y con las Goodyear cinco o seis… Ese fue el eje de la cuestión, amén de un tema interno que se había vuelto tenso” - Reutemann a Diego Durruty, en Automundo Argentina, 2007.

“Hay una decisión estratégica de Williams que hace que yo pierda el campeonato de 1981. Es cuando el equipo deja de usar Michelin y se pasa a Goodyear. Esa decisión fue muy equivocada y hasta me queda la duda -la sería duda- de si no hubo otra cosa detrás porque Brabham, que también usaba las Michelin, se adaptó rápido a las gomas norteamericanas. Mientras tuvimos Michelin éramos los más rápidos. Había miles de razones para eso, pero esencialmente porque el auto andaba mejor con las Michelin. Yo con las gomas francesas sumé como cuarenta puntos y con las Goodyear cinco o seis… Ese fue el eje de la cuestión, amén de un tema interno que se había vuelto tenso” - Reutemann a Diego Durruty, en Automundo Argentina, 2007.

“Cada cosa que conseguí en la vida me costo un huevo y tres cuartos del otro” -

“Cada cosa que conseguí en la vida me costo un huevo y tres cuartos del otro” - Reutemann, de nuevo para Durruty.

“Cada cosa que conseguí en la vida me costo un huevo y tres cuartos del otro” - Reutemann, de nuevo para Durruty.

“Carlos tenía un problema: vivía en su mundo, y ese mundo consistía en unos pocos pilotos además de él, y en ese mundo -por alguna razón- siempre había alguien por delante de Carlos. Él decía que ‘Hulme is más rápido que yo’ o ‘Emerson es más rápido que yo. Creo que yo soy el cuarto más rápido’” -

“Carlos tenía un problema: vivía en su mundo, y ese mundo consistía en unos pocos pilotos además de él, y en ese mundo -por alguna razón- siempre había alguien por delante de Carlos. Él decía que ‘Hulme is más rápido que yo’ o ‘Emerson es más rápido que yo. Creo que yo soy el cuarto más rápido’” - Gordon Murray, jefe de diseño de Brabham, en 1981, sobre el supuesto complejo de inferioridad de Reutemann.

“Carlos tenía un problema: vivía en su mundo, y ese mundo consistía en unos pocos pilotos además de él, y en ese mundo -por alguna razón- siempre había alguien por delante de Carlos. Él decía que ‘Hulme is más rápido que yo’ o ‘Emerson es más rápido que yo. Creo que yo soy el cuarto más rápido’” - Gordon Murray, jefe de diseño de Brabham, en 1981, sobre el supuesto complejo de inferioridad de Reutemann.

“Dicho de manera sencilla, tras Stirling Moss, no hubo otro piloto que mereciese más ese título mundial que nunca llegó. Aun así, también hubo momentos en que parecía tomarse su tiempo para lograr resultados, o parecía que había una serie de cosas o acontecimientos que conspiraban para superarle” -

“Dicho de manera sencilla, tras Stirling Moss, no hubo otro piloto que mereciese más ese título mundial que nunca llegó. Aun así, también hubo momentos en que parecía tomarse su tiempo para lograr resultados, o parecía que había una serie de cosas o acontecimientos que conspiraban para superarle” - Alan Henry, en Motor Sport, 2001.

“Dicho de manera sencilla, tras Stirling Moss, no hubo otro piloto que mereciese más ese título mundial que nunca llegó. Aun así, también hubo momentos en que parecía tomarse su tiempo para lograr resultados, o parecía que había una serie de cosas o acontecimientos que conspiraban para superarle” - Alan Henry, en Motor Sport, 2001.

Peter Revson (2 victorias con McLaren, 2º en la Indy 500 de 1971, campéon de la Can-Am de 1971)

“Era más rápido que Fittipaldi. Quizá no tenía su bagaje y su experiencia, pero aprendía mucho en muy poco tiempo, y más que habría aprendido” -

“Era más rápido que Fittipaldi. Quizá no tenía su bagaje y su experiencia, pero aprendía mucho en muy poco tiempo, y más que habría aprendido” - Tyler Alexander, fundador de McLaren, en 1998, sobre la temporada de 1973 de Revson en el equipo.

“Era más rápido que Fittipaldi. Quizá no tenía su bagaje y su experiencia, pero aprendía mucho en muy poco tiempo, y más que habría aprendido” - Tyler Alexander, fundador de McLaren, en 1998, sobre la temporada de 1973 de Revson en el equipo.

“Denny era duro, directo, hablaba sin tapujos y sin medias tintas, pero si entendías por qué, podías comprenderle y convencerle de que cambiase de opinión. Con Peter, sólo podías doblegarle por la necesidad de la situación, no podías conseguir que se uniese a tu bando porque él era su propio bando. En cambio, Denny podía cabrearse, pero sabías que era de los tuyos” -

“Denny era duro, directo, hablaba sin tapujos y sin medias tintas, pero si entendías por qué, podías comprenderle y convencerle de que cambiase de opinión. Con Peter, sólo podías doblegarle por la necesidad de la situación, no podías conseguir que se uniese a tu bando porque él era su propio bando. En cambio, Denny podía cabrearse, pero sabías que era de los tuyos” - De nuevo Mandel, sobre la necesidad de Revson de volar solo.

“Denny era duro, directo, hablaba sin tapujos y sin medias tintas, pero si entendías por qué, podías comprenderle y convencerle de que cambiase de opinión. Con Peter, sólo podías doblegarle por la necesidad de la situación, no podías conseguir que se uniese a tu bando porque él era su propio bando. En cambio, Denny podía cabrearse, pero sabías que era de los tuyos” - De nuevo Mandel, sobre la necesidad de Revson de volar solo.

Jochen Rindt (único campeón póstumo de la F1, con Lotus)

“No le gustaban los graciosos. Era un hombre duro incluso con su mujer, Nina. Pero era muy directo. ¡Y le encantaba ganar dinero! Siempre tuvo mucha estima hacia Bernie, y ha habido gente que ha comentado que si estuviese vivo, habría dirigido la F1 junto a él. Y no me sorprendería, porque eran íntimos” -

“No le gustaban los graciosos. Era un hombre duro incluso con su mujer, Nina. Pero era muy directo. ¡Y le encantaba ganar dinero! Siempre tuvo mucha estima hacia Bernie, y ha habido gente que ha comentado que si estuviese vivo, habría dirigido la F1 junto a él. Y no me sorprendería, porque eran íntimos” - De nuevo Stewart, en 2005, sobre el carácter de Rindt y su relación con su manager, Bernie Ecclestone.

“No le gustaban los graciosos. Era un hombre duro incluso con su mujer, Nina. Pero era muy directo. ¡Y le encantaba ganar dinero! Siempre tuvo mucha estima hacia Bernie, y ha habido gente que ha comentado que si estuviese vivo, habría dirigido la F1 junto a él. Y no me sorprendería, porque eran íntimos” - De nuevo Stewart, en 2005, sobre el carácter de Rindt y su relación con su manager, Bernie Ecclestone.