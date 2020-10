Acabamos el repaso a la persona de Gilles Villeneuve, con la gente que le conocía mejor.

Mark Hughes - Veterano periodista inglés

Enzo Ferrari - ¿De veras tengo que describir quién es?

Keke Rosberg - Campeón del Mundo de 1982

Era increíblemente duro, el más duro contra el que he corrido. Recuerdo que una vez en una carrera de la Formula Atlantic, volamos sobre el rasante de Mosport, ¡y nuestros monoplazas se tocaron en pleno salto! También recuerdo la pelea que tuvo con Arnoux en Dijon. Los neumáticos de Gilles estaban completamente acabados, pero aun así no se rindió, y ganó la batalla.

Tyler Alexander - Jefe de Mecánicos y Jefe de Equipo en McLaren (1963-1982)

Le ofrecimos un contrato de prueba para 1978, y tres carreras a finales de año, pero Ferrari también se fijó en él y le ofreció un contrato de prueba. Gilles nos lo comentó, y le dije que debería quedarse con McLaren , que no tardaría en ser piloto de referencia. Entonces, todo cambió: Teddy Mayer le dijo que descubriera el farol de Ferrari y exigiera un contrato de carrera completo o nada. Con eso, Teddy lo arruinó, porque Ferrari le hizo la oferta al reconocer su enorme talento y, a efectos prácticos, Teddy había negociado el maldito contrato por él. Me enfadé mucho, Gilles habría sido un perfecto piloto para McLaren. Seguro que habría ganado un campeonato con nosotros .

Mario Andretti - Campeón del Mundo de 1978

Recuerdo muy bien muestra lucha en Monza ’78. Logré la pole, y Gilles salía segundo. En la salida, ambos nos saltamos el semáforo, y aunque sabíamos desde el principio que nos penalizarían con un minuto, luchamos toda la carrera como si fuéramos a ganar . Le seguí hasta unas seis vueltas del final. Vi que tenía dificultades con su Ferrari, y esperé el error, pero él no cometió ningún fallo. Tuve mi problema habitual con los frenos -durante toda la temporada tuve que bombear el pedal al menos tres veces porque el líquido hervía con frecuencia-, y al final entré en Ascari al límite, y él me dio el espacio que necesitaba. Eso demostró que era justo al volante . Realmente, respeto a alguien así.

René Arnoux - 7 victorias con Renault y Ferrari

Una vez en Watkins Glen, le pregunté “En la curva antes de boxes, levanto un poco el pie. ¿Tú también?” Me dijo que sí, pero que en la cronometrada lo intentaría a fondo. Entonces, justo antes del final de la clasificación, llegué a ese punto y allí estaba su coche, completamente destruido en el muro . Pero él estaba bien y cuando volví a los boxes le pregunté si esta curva podía ser a fondo. “No René”, dijo, “Lo intenté, pero no es posible”. Había decidido que se podía hacer, así que lo intentó . Y ese era Gilles Villeneuve, mi buen amigo, y un piloto rapidísimo.

Gordon Murray - Diseñador e Ingeniero, 5 títulos mundiales con Brabham y McLaren

Jo Ramírez - Mécanico en Ferrari, Tyrrell y McLaren. Coordinador en McLaren (1984-2001)

Zolder fue terrible , terrible, porque no pareció que hubiese fallecido. En Ferrari, se retiraron y regresaron a Maranello, pero en el día de la carrera no hubo reconocimiento alguno a Gilles . Ni siquiera hubo un espacio en la parrilla donde debería haber estado, ni un minuto de silencio , ni respeto por el hecho de que habíamos perdido a una de las mayores estrellas del momento. Fue muy triste y pensé en lo frío que puede ser el deporte a veces . Tal vez si la carrera hubiera sido en Italia, o en Inglaterra, habría habido más respeto.

Harvey Postlethwaite - Ingeniero y Aerodinamicista en Wolf, Ferrari, Tyrrell, entre otros. 2 títulos de marcas con Ferrari

Gilles fue la persona más apolítica e increíblemente honesta que conocí en mi carrera. No tenía reparos para hablar claro. Delante de Enzo o de cualquiera, decía que el coche era una mierda, que no tenía carga aerodinámica y que estaba perdiendo el tiempo . "Lo pilotaré tanto tiempo como haga falta. Lucharé por controlarlo, haré lo que quieras. Lo pilotaré, porque es mi trabajo, y me encanta hacerlo. Sólo te digo que no vamos a ser competitivos…”. Era increíblemente honesto, y el ‘viejo’ lo amaba por eso .

Mauro Forghieri - El Ingeniero de Ferrari

En todo mi tiempo en Ferrari, los años con Gilles y Jody fueron los más felices . Villeneuve tenía un nivel de competitividad que no he visto en ningún otro piloto, pero lo sorprendente fue que sólo era así en el monoplaza; en cuanto salía de él, se relajaba y se reía. Gilles amaba su vida. Cuando conducía, lo hacía con tanta alegría, tanto placer...

Sid Watkins - Jefe Médico de la F1 (1978-2005)