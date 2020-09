¿Cómo veían los demás a Senna? ¿Y cómo se veía él mismo? Seguid leyendo.

Cómo veían los demas a Ayrton Senna, como persona y piloto

“Era un piloto fantástico, pero tuvo un inmenso número de colisiones. Y no siempre tuvieron la culpa los demás “ - Jackie Stewart, en 1998.

“Senna es un genio. Defino ‘genio’ como al hermano gemelo del desequilibrio. Ha desarrollado tanto sus cualidades que siempre está al límite. Siempre al límite” - Martin Brundle, del libro de Christopher Hilton ‘Ayrton Senna: The Second Coming’, de 1994.

“Es un enigma. No es la clase de persona que cualquiera va a poder entender o dirigir” - El director del equipo Toleman -y primer jefe de Senna-, Alex Hawkridge, en 1985.

“Muy de vez en cuando, aparece alguien que, sencillamente, es especial. No sé cómo definirlo. Es algo que sabes. Le vi e 1981, en la Formula Ford, y pensé: ‘En un futuro, tendremos que tener cuidado con él’” - Peter Warr, jefe de equipo de Lotus, en 1985.

“Nunca he visto sudar a Prost, tras una carrera, y Ayrton tampoco suda mucho. Pilotar, competir, es algo natural para ellos” - El coordinador de McLaren desde 1984 a 2001, Jo Ramírez.

“Con perdón, tengo 37 tacos y no tengo los cojones para ir en paralelo y tocarme con otro piloto a 300 por hora. Supongo que lo que necesito es un mes de F3 para aprender a enfrentarme a él” - Keke Rosberg, en 1985, tras un incidente con Ayrton Senna durante el Gran Premio de Europa, en Brands Hatch.

“La lástima es que es tan buen piloto que no necesita hacer lo que me ha hecho, hoy” - Michele Alboreto, en 1987, criticando a Senna por hacer eses en las rectas del Gran Premio de Alemania, en Hockenheim, para evitar ser adelantado.

“Senna erró al poner una marcha, y cuando me puse a su lado, me sacó de pista” - Andrea de Cesaris, contrariado por la reacción de Ayrton en el GP de México de 1987.

