En uno de los GP más rocambolescos de los últmos años, Jenson Button brilló con un gran triunfo.

La acción se inició en la vuelta 5 . Fernando hizo un amago de ataque a Vettel, pero decidió no ejercer de Montoya y esperar a una situación más propicia. No hizo lo mismo Hamilton, a quien se veía en las vueltas precedentes con ánimo de atacar a Webber. El inglés se metió por el interior, toco al Red Bull y éste hizo un trompo que le dejó en la decimocuarta posición. Hamilton se colocó en sexta posición , tras Michael Schumacher, y ambos se situaron por delante de Button, quien cometió un error en la segunda chicane.

Al inicio de la vuelta 8 se produjo el primer incidente serio de la carrera . Hamilton cogió el rebufo a Button y ambos empezaron a irse hacia el muro de boxes. El campeón de 2008 no dio su brazo a torcer, ambos acabaron tocándose y el McLaren de Lewis impactó contra el muro, rompiendo parte de su aerodinámica y el eje trasero. Button se quejó por radio exclamando: “¡¿Pero qué está haciendo?!”. El SC salió, obviamente, y neutralizó la prueba hasta la vuelta 13 . Button no cumplió el ‘Delta time’ del SC y fue sancionado con un ‘Drive Through’ (DT) que cumplió de inmediato.

