La primera victoria de Michael Schumacher con Ferrari, una de las más especiales.

De todos modos, el entonces bicampeón del mundo no lo tuvo fácil ya que desde la vuelta 18, el F310 empezó a tener problemas de motor de manera intermitente. “ Creo que corrí con un coche con ocho o nueve cilindros , porque noté que tenía mucha menos potencia”, declaró el alemán. “ En las rectas me faltaban, al menos, 10 km/h ”.