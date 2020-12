El estreno del Circuito de Jerez trajo un duelo a muerte entre Senna y Mansell...

… No, no es 2014, 2015 o 2016,

Coches con casi 1.000 caballos , gestión conservadora de las gomas , reducción de consumo … No, no es 2014, 2015 o 2016, sino 1986, el año en que la F1 volvió a España , tras un lustro sin dejarse caer en nuestro país.

Coches con casi 1.000 caballos , gestión conservadora de las gomas , reducción de consumo … No, no es 2014, 2015 o 2016, sino 1986, el año en que la F1 volvió a España , tras un lustro sin dejarse caer en nuestro país.

Desde 1981, el Jarama -último circuito mundialista español, en la época- ya no volvió a contar para el calendario de la F1, y no fue hasta la iniciativa del alcalde de Jerez , Pedro Pacheco, de construir el trazado que todos conocemos, que la F1 no volvió a tener una fecha en España, ya en 1986 .

Desde 1981, el Jarama -último circuito mundialista español, en la época- ya no volvió a contar para el calendario de la F1, y no fue hasta la iniciativa del alcalde de Jerez , Pedro Pacheco, de construir el trazado que todos conocemos, que la F1 no volvió a tener una fecha en España, ya en 1986 .

Hubo predicciones de tiempos por vuelta en torno al 1:50 segundos , pero desde la primera sesión de contacto, el jueves por la tarde -para que los equipos comprobasen que todo estaba listo- los giros fueron mucho más veloces . Alain Prost marcó el primer tiempo destacable, un 1:22.446 que, a pesar de que le dejaba contento, no ocultaba su preocupación: “ Aquí es difícil adelantar , las rectas no son muy largas y debes atrapar al rival en cortas aceleraciones. Frenar será primordial . En cuanto a la seguridad, algún muro debería revisarse para el año que viene, pero en general las infraestructuras son aceptables ”, dijo el galo a la prensa nacional.

Hubo predicciones de tiempos por vuelta en torno al 1:50 segundos , pero desde la primera sesión de contacto, el jueves por la tarde -para que los equipos comprobasen que todo estaba listo- los giros fueron mucho más veloces . Alain Prost marcó el primer tiempo destacable, un 1:22.446 que, a pesar de que le dejaba contento, no ocultaba su preocupación: “ Aquí es difícil adelantar , las rectas no son muy largas y debes atrapar al rival en cortas aceleraciones. Frenar será primordial . En cuanto a la seguridad, algún muro debería revisarse para el año que viene, pero en general las infraestructuras son aceptables ”, dijo el galo a la prensa nacional.

Nelson Piquet se quejó de lo bacheado del asfalto y de que los pilotos deberían haber sido consultados sobre el diseño del trazado, por el tema de los adelantamientos. Precisamente, el carioca fue protagonista, ese jueves, al dañar el chasis de su Williams . Se recomendó a los pilotos que no cortasen por los pianos , ya que estos no se podían atacar como en otros lugares. Piquet hizo caso omiso y tuvo que correr el resto del fin de semana con el muleto del equipo .

Nelson Piquet se quejó de lo bacheado del asfalto y de que los pilotos deberían haber sido consultados sobre el diseño del trazado, por el tema de los adelantamientos. Precisamente, el carioca fue protagonista, ese jueves, al dañar el chasis de su Williams . Se recomendó a los pilotos que no cortasen por los pianos , ya que estos no se podían atacar como en otros lugares. Piquet hizo caso omiso y tuvo que correr el resto del fin de semana con el muleto del equipo .