Un piloto casi desconocido estuvo a punto de completar una hazaña sin precedentes...

En el caso de las 24 Horas de Le Mans , lejos quedan las ediciones en que un equipo tenía solamente dos pilotos ya que el mínimo desde los 90 ha sido de tres especialistas y ahora muchas formaciones tienen hasta cuatro pares de manos con las que contar para cada coche. De hecho, en Le Mans, hoy en día un piloto no puede pilotar más de 4 horas de cada 6 de carrera, y en las 24 horas totales, no puede pilotar más de 14 .

No obstante, la historia de hoy nos recuerda esa época pretérita en que la mecánica era mucho más frágil que ahora y la fortaleza física de los pilotos mucho menor , con lo que determinadas acciones cobraban una dimensión aún más importante.

Levegh cumplió su sueño de debutar en las 24 Horas de Le Mans en 1938 , un momento en que las marcas francesas estaban al alza con Delahaye, Bugatti, Talbot e, incluso, Simca. Su estreno en La Sarthe fue con un Talbot T150C semioficial. La cosa no fue mal, ya que sus rivales directos —los Delahaye y los Talbot oficiales— tuvieron problemas, y el tándem Levegh-Jean Trévoux llegó a ir tercero a mitad de carrera, llegando incluso a ir segundos en el último tercio de carrera tras el Alfa líder de Sommers-Biondietti, hasta que la junta de culata les dejó tirados después de 159 vueltas.

No sería hasta 1951 que Levegh volvería a Le Mans , como oficial Talbot junto a René Marchand. El galo ya estaba mayorcito, pero su participación en torneos de alto nivel de hockey sobre hielo y tenis le mantuvieron en una forma excelente. Ese año, superando diversos problemas con el tráfico y el maltrato al que se somete al coche en una prueba así, acabó cuarto, a los mandos del ya veterano Talbot-Lago 126GS .

Tras la victoria inapelable de los Jaguar Tipo C en 1951 , se esperaba que estos fuesen los favoritos en 1952. Ferrari llevó cinco coches de todos los tipos y configuraciones posibles, llegando Alberto Ascari a marcar la vuelta rápida en entrenamientos, pero jamás pareció que los de Maranello fuesen los más fiables. De hecho, sólo acabó uno de los coches inscritos por Luigi Chinetti .

