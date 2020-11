El considerado retorno oficial de Mercedes a la competición, tras 35 años, les dio su preciado triunfo en Le Mans.

No obstante, la gloria de Le Mans también ha sido de muchos fabricantes y equipos más pequeños (o no): Talbot , Mirage , Renault , Rondeau , Jaguar , Peugeot , McLaren , Dauer , Mazda , TWR , BMW … y Sauber .

No obstante, la gloria de Le Mans también ha sido de muchos fabricantes y equipos más pequeños (o no): Talbot , Mirage , Renault , Rondeau , Jaguar , Peugeot , McLaren , Dauer , Mazda , TWR , BMW … y Sauber .

A finales de marzo, se transportaron dos Sauber C9 a Paul Ricard para hacer una simulación de carrera completa , en el que una de las dos unidades no completó las 24 Horas, pero el equipo no se alarmó por ello. En las 56 ediciones anteriores había sucedido de todo, y la prueba había tenido un buen puñado de vencedores inesperados. De todos modos, Neerpasch consideraba que la prueba de 1989 debía ser enfocada como de preparación para el asalto definitivo al triunfo, en 1990 .

El 962C de Bell-Weaver-Needell , por otro lado, estuvo falto de velocidad punta, unos 50 km/h menos que sus rivales: “Si alguien está unos 200 metros por detrás de mí en Tertre Rouge, me habrá atrapado a la altura del restaurante de Hunaudières y me sacará 400 metros en Mulsanne”, aseguraba Bell. “Es desesperante”. El dúo acabó retirándose, pero clasificados en 20ª posición .

