Os explicamos la historia de un año crucial en la carrera del legendario 12+1.

No obstante, un punto que incluso el propio piloto catalogó como la mejor época de su carrera, fueron sus años con Garelli . Sin embargo, para ello, tenemos que entender cómo acabó en la marca italiana.

ANTECEDENTES

. Bultaco usó, en primera instancia, el material del equipo Piovaticci -adquirido por la Federación Española- y sus instalaciones no muy lejos de Barcelona.

Tras su breve paso por Kreidler, con quienes ganó el título de 50cc en 1975, Nieto pasó a Bultaco, con quienes simultaneó 50 y 125 . Bultaco usó, en primera instancia, el material del equipo Piovaticci -adquirido por la Federación Española- y sus instalaciones no muy lejos de Barcelona.

Las cosas comienzan de manera titubeante y aunque acaba ganando el título en 50 , tras lograr cinco triunfos y un segundo puesto, en 125 el material de Piovaticci -en especial, los bastidores- fue sustituido progresivamente al dar continuos problemas de fiabilidad y resistencia. Hasta Spa, quinta prueba del año, Nieto no logró una victoria y sus otros cuatro podios le granjearon el subcampeonato , aunque a 23 puntos de Pier Paolo Bianchi.

En 1977 , el zamorano obtuvo su último título en 50, pero en 125 las cosas fueron muy diferentes . Pese a vencer en la prueba inaugural, en Venezuela, Nieto no puntuó en Austria y España. Pero lo peor fue que ni tan siquiera llegó a clasificarse para la cita francesa, en Paul Ricard . Las cosas se enderezaron en las cuatro carreras siguientes, con dos segundos en Yugoslavia y Bélgica y sendas victorias en Holanda y Suecia, pero para entonces las Morbidelli de Bianchi y Eugenio Lazzarini estaban muy por delante. Bianchi repitió título con 131 puntos, por los 105 de Lazzarini y los 80 de Nieto.

Como explica fantásticamente Juan Pedro de la Torre en su libro “Ángel Nieto: vida y éxitos de nuestro mejor piloto” , 1978 no fue un buen año al tener Bultaco demasiados frentes abiertos: los 250 , después de que el propio Nieto pidiese a la marca hacer una moto para la categoría, infrafinanciada por la Federación; la producción fallida de un número notable de motos “carreras-cliente” ; y las participaciones de Ricardo Tormo en 50 y de Nieto en 125 , en un momento de crisis financiera de la marca, que acabó cerrando en 1979.

1982: El año en que pudo haber cambiado todo

Para entender ese titular grandilocuente, tenemos que remontarnos a finales de 1981 , cuando en el Jarama se disputó la prueba ‘Banco Atlántico 500’ , una oportunidad de ver a los pilotos de 500 en Madrid -tras no haber sido incluido el trazado en el Mundial en 350 y 500-, más el gran campeón Nieto . Este compitió con una de las máquinas del nuevo campeón de la categoría, Marco Lucchinelli: la Suzuki RGV 500 .

Esa prestación llevó al zamorano a pensarse muy mucho el cambio de categoría , ya que llegó a considerar que ya no tenía nada que demostrar en las categorías pequeñas (abreviando). Además, en el verano de 1981, Vittorio Minarelli , el creador de la marca con la que estaba por aquel entonces, falleció , y ello le empujó a mirar con quién podría dar el salto a la clase superior.

