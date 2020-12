Un campeón dominador, un aspirante sin complejos. Doohan-Crivi: el duelo.

En 1996 , Michael Doohan era el bicampeón vigente de 500 y parecía no tener riva l. No obstante, desde su propio equipo, el HRC Repsol Honda, llegó la amenaza que haría que, en sucesivas temporadas, el australiano “dejase de aburrirse”.

Tras el GP de Jerez, en el que una invasión de la pista privó a Álex Crivillé de ganar su primer mano a mano con Doohan, en Austria el de Seva ya venció in extremis tras una dura lucha con su jefe de filas . El australiano pareció tomarse bien esa derrota. Pero no sabía que en Brno tampoco volvería a ganar .

Doohan tampoco podía relajarse y estudiar a su compañero de escuadra, ya que La Suzuki de Russell aún aguantaba el ritmo , por lo que el australiano tenía doble trabajo : vigilar que el líder no se escapase, y vigilar que el campeón del Mundial de Superbikes de 1993 no se le subiese a la parra.

A siete vueltas par el fin, Doohan superó a Crivillé en la curva 3 . Nieto, en TVE, consideraba que no sería bueno para el de Seva intentar superar a su jefe de filas inmediatamente, y que debería comprobar en qué punto sería ideal adelantarle para no darle opción de victoria.

Vuelta 20 y Crivi despertó para aguantar el cambio de ritmo de Doohan . Este seguía trazando para que su compañero de escuadra no encontrase espacio. No obstante, ahora era el turno del #4 de enseñar la rueda al campeón , marcando la vuelta rápida en el proceso con un electrizante 2:03.611.

