Dani Pedrosa y Jorge Prado protagonizan el estreno de la serie podcast de Red Bull ‘Carreras Cruzadas’ en la que conocerás a los pilotos como nunca antes. Cada miércoles, un nuevo episodio.

En la primera edición, dos bestias pardas de las dos ruedas: Dani Pedrosa y Jorge Prado.

Aquí, nuestros entrevistados ponen todo en perspectiva , desde sus sensaciones cuando han estado a punto de conseguir un gran hito -“En los últimos 10 minutos de la carrera en Imola, cuando iba a proclamar campeón del mundo por primera vez, me temblaban brazos y piernas, porque tenía miedo de que me alcanzasen mis rivales”, explica Prado -, al debut mundialista en una pista remota , pero con enrome historia como es Suzuka -“Al llegar a la primera frenada, vi el embudo que se generaba y frené antes de hora, y me quedé casi el último, pero eso me ayudó a centrarme y a remontar”, recuerda Dani -.

Aquí, nuestros entrevistados ponen todo en perspectiva , desde sus sensaciones cuando han estado a punto de conseguir un gran hito -“En los últimos 10 minutos de la carrera en Imola, cuando iba a proclamar campeón del mundo por primera vez, me temblaban brazos y piernas, porque tenía miedo de que me alcanzasen mis rivales”, explica Prado -, al debut mundialista en una pista remota , pero con enrome historia como es Suzuka -“Al llegar a la primera frenada, vi el embudo que se generaba y frené antes de hora, y me quedé casi el último, pero eso me ayudó a centrarme y a remontar”, recuerda Dani -.

Uno de los aspectos que descubriréis sobre Pedrosa y Prado es lo que sienten cuando ganan : “ Es indescriptible , me cuesta mucho ponerlo en palabras”, argumenta Dani . “ Cuando, por ejemplo has pasado un año en blanco , porque te has lesionado, o porque la moto no va, o lo que sea, esa sensación de volver a estar en lo más alto del podio es muy especial . Puedes pasarte un año en blanco, pero nunca pierdes las ganas de luchar, porque ganar es algo tan único, que consigue que no te rindas , aunque sea una sensación que dure poco”.

Uno de los aspectos que descubriréis sobre Pedrosa y Prado es lo que sienten cuando ganan : “ Es indescriptible , me cuesta mucho ponerlo en palabras”, argumenta Dani . “ Cuando, por ejemplo has pasado un año en blanco , porque te has lesionado, o porque la moto no va, o lo que sea, esa sensación de volver a estar en lo más alto del podio es muy especial . Puedes pasarte un año en blanco, pero nunca pierdes las ganas de luchar, porque ganar es algo tan único, que consigue que no te rindas , aunque sea una sensación que dure poco”.

“Porque no tienes a nadie que logre los puntos por ti”.