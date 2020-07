El #61 nos recomienda tres documentales que no nos podemos perder.

Jorge Prado – Con los pies en la tierra.

Tener un documental sobre uno mismo, sobre mi vida, es algo muy especial . Para mí significa mucho en lo personal, porque se ve el sacrificio de mi familia y el apoyo que he tenido de mi padre durante todos estos años al ser la persona más cercana que he tenido conmigo en las carreras. Además, creo que refleja lo que es el deporte, los buenos y los malos momentos.

Jorge Prado: Feet in the Dirt

