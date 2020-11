1 - SIGUE SIENDO EL REY DE LOS ‘HOLESHOT’

2 - DOBLE VICTORIA EN CASA

, tras su lucha con Prado en la segunda carrera: “Fui séptimo en el ‘Holeshot’. Algunos giros después atrapé a Jorge e, incluso, llegué a superarle pero me devolvió el adelantamiento rápidamente. A partir de ahí, no pude hacer más que asegurar la segunda plaza, porque Jorge era más veloz y además tenia detrás a Romain Fevbre, por lo que tuve que mantener la posición”.

3 - PERSEVERANCIA Y DISCIPLINA PARA SUPERAR LAS LESIONES