Analizamos uno de los puntos fuertes del joven piloto gallego de MX: sus salidas.

Unas semanas antes de publicar esto, os expliqué los 5 puntos que resumían la gran temporada de debut de Jorge Prado en la categoría reina del Mundial de Motocross, MXGP.

Esos cinco puntos podéis recordarlos en el enlace que os paso a continuación :

Uno de esos puntos que repasé es el de las grandes salidas que efectúa el gallego en cualquier circuito , bajo cualquier circunstancia y, ahora se ve, sobre cualquier moto, porque no es un tema de ahora. Es, indiscutiblemente, el rey del ‘Holeshot’ (es decir de llegar primero a la primera curva) .

Si los números no fallan, Jorge ha logrado 79 ‘Holeshot’ desde 2017, 16 de los cuales han sido en su primer año en MXGP . Prado ha superado con creces a un buen puñado de especialistas del MX, tipos con más horas que él sobre la moto y, por tanto, más experiencia.

La moto debe estar lista en sus puntos más básicos © KTM Images

¿CUÁL ES EL SECRETO?

Una de las claves la da el mecánico principal de Prado, Bart Dirkx : “Yo había sido el mecánico del alemán Max Nagl, y él había perfeccionado un método para preparar las salidas, y le transmití esa información a Jorge, sobre todo para preparar la moto. Sin embargo, el procedimiento depende exclusivamente de él ”.

En el MXGP aún se va a la antigua , obviamente. No es como en la F1, donde el piloto ha tenido durante años ayuda electrónica que, últimamente, se ha rebajado para hacer que las salidas sean más emocionantes.

Los cuatro elementos que se mezclan para hacer una buena salida son las gomas, el embrague, el nivel de revoluciones por minuto y el tiempo de reacción del piloto . Además, hay que tener en cuenta que salir desde una parrilla de metal no es lo mismo que hacerlo sobre tierra pura y dura.

Ganar el 'Holeshot' es cuestión de centímetros © KTM Images

“En su época, Max se pasaba 20 minutos preparando su lugar de salida , si había hecho una buena clasificación”, prosigue Dirkx. “Ahora, ya no hay tanta preparación, es más una cuestión de ‘feeling’. Y Jorge tiene mucha confianza en sí mismo ”.

A ver, que no haya tanta preparación en el sitio de salida, no significa que no haya preparación en boxes . La KTM 450 SX-F tiene muy buen motor, pero Jorge parece tener una habilidad especial para saber a qué régimen opera mejor el motor que está usando en cada momento. Los pilotos actuales tienen el indicador luminoso de las revoluciones para guiarles, pero en el caso de Jorge, aún cuando se lo han quitado en entrenamientos, sigue saliendo mejor que los demás : “Eso lo sabemos porque lo hemos medido, y solo tarda unas fracciones de segundo más”, asegura Dirkx.

A ver quién llega primero... © KTM Images

“ Jorge sabe cuándo dejar el embrague, lo presiente . Esa sensibilidad es innata, es algo que, más allá de la preparación que hacemos, no se puede explicar”, sentencia Dirkx.

Con Dirkx, Jorge trabaja en una serie de puntos que la moto debe tener listo para poder efectuar las salidas con garantías. “Solamente prueba la moto para comprobar que todo va bien y que puede ir a por el ‘Holeshot’”, apunta Dirkx. “Ensayar, lo que se dice ensayar, no lo hacemos, Si Jorge nota que la moto va bien, ya sabe que el resto depende de él ”.

Puede que esa sensibilidad venga, como cree Jesús (su padre), de sus días como trialero, modalidad en que se debe jugar mucho con el tacto que tienes sobre la moto (para abreviar): “ Cuando el terreno está mojado, debes jugar con el embrague para la goma trasera no deslice ”, apunta Jesús. “Y considero que las horas que se pasó con la moto de trial, poniéndola en su sitio y trabajando la precisión y el equilibrio, le han ayudado a tener esta sensibilidad con el embrague y en la pista”, prosigue.

Jesús Prado cree que Jorge cogió mucha sensibilidad con el trial © KTM Images

“De hecho, en su día no quería ensayar demasiado las salidas, para no perder ese instinto ”, insiste Jesús. “ Jorge no quería tener un sistema que no funcionase tan bien como su sensibilidad al manillar . Y es algo que le funcionaba desde que era pequeño, y si no salía bien era por algún problema mecánico o que otro piloto le había tocado o algo así, nunca era porque fallase él”, concluye.

Lo que está claro es que sus salidas no se logran exclusivamente por el tipo de moto o porque sea algo más ligero que los demás: “Cuando estuvo en el Nacional de MX2, lograba ‘Holeshots’ con la 125, y luego disputaba la Superfinal Elite contra pilotos sobre 450, y les ganaba igual, llegando a la primera curva ”, recuerda Jesús. “Incluso, cuando estuvimos en EE.UU. entrenando en la pista de supercross con Jessy Nelson , una fiera en todos los sentidos, Jorge le superaba a él y a Justin Hill , con una moto de producción, e igualaba a Ryan Dungey con la 450”, revela el progenitor de Jorge.

Jorge es bueno saliendo en cualquier tipo de terreno © KTM Images

El último aspecto sobre la moto viene con el cambio de 250 centímetros cúbicos a 450 : “Con la 250 se trataba de tener el ‘feeling’ al máximo”, recuerda Jorge. “En la 450 va por ahí, y KTM prefiere no complicar las cosas mucho, pero como hay más electrónica cuesta más encontrar el punto ideal para salir ”, explica el piloto.

Otro punto es el del factor psicológico . Seguro que recordaréis este vídeo que os pongo a continuación , en el que Jorge explica el proceso de recuperación de sus dos lesiones, en 2020:

Road2Racing: Jorge Prado, en modo combativo

Pues el gallego asegura que “ Las salidas deben hacerse al 100% de confianza ”. Eso lo dice en relación a lo que comenta en el vídeo de no estar seguro de saltar al estar recuperándose de la fractura de fémur, una inseguridad que también se trasladó a las salidas. “ Si te sientes en forma y confías en cómo va a reaccionar tu cuerpo, puedes salir bien y luchar por la victoria ”, asegura el piloto.

Incluso, varios de sus rivales , como el piloto de Yamaha Jeremy Sewer, elogian la consistencia de Jorge : “Yo salgo bien, pero es su consistencia lo que nos sorprende a los demás”, explica. “ Ahora no tiene tanta ventaja como en MX2 , porque el nivel de rivales que tiene a su alrededor es aún más alto, pero siempre está ahí . Y es bueno que no nos gane siempre, porque de lo contrario estaríamos todos deprimidos (risas)”.

Muchos pilotos en poco espacio © KTM Images

El suizo también apunta a que los rivales de Prado analizan con frecuencia qué es lo que hace el gallego para ser tan bueno en la salidas. “ Mentiría si dijese que no nos copiamos los unos a los otros ”, apunta. “Si vemos que alguien hace algo diferente y le funciona, por mi parte lo pruebo a ver si me funciona también. En 2019, yo hacía muy buenas salidas y este año he visto cómo varios rivales copiaban lo que hacía entonces . Por ejemplo, yo tenía un bloque que me permitía apoyar la moto y salir ya con los dos pies en las estriberas, cuando mis rivales salían con ambas piernas colgando”, revela Sewer.

En definitiva, esto es un resumen de todo lo que conlleva salir bien en una prueba de MX. ¿Y por qué se debe salir bien?

Sencillo .

Jorge Prado, amo y señor de las salidas en MXGP © KTM Images

En cada salida puede haber 25 pilotos con el cuchillo entre los dientes (imaginad lo que sería en MotoGP, por ejemplo), y no sólo debes confiar en tu instinto —como hace Jorge— sino que, además de estar por lo que haces , tienes que estar atento a lo que hacen tus rivales más cercanos, porque puede que se crucen delante de ti , o te empujen , o se caigan , y toda la preparación que has hecho puede irse al traste en un segundo, si no sales bien, porque pasan muchas cosas en muy poco tiempo.

“ Todos, desde un servidor hasta Tony Cairoli, ensayamos las salidas. Jorge parece ser un poco más especial que el resto ”, concluye Sewer.