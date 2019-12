Entrevista y vídeo con nuestro legendario piloto sobre su entrenamiento, antes del nuevo Dakar.

Necesitas trabajo abdominal, cuello, hombros, brazos… No buscas mucho volumen, sino ganar resistencia

Es una mezcla de los 2. Necesitas la fuerza, porque es realmente duro. Necesitas trabajo abdominal, cuello, hombros, brazos… No buscas mucho volumen, sino ganar resistencia . Y a nivel aeróbico, tiradas largas para poder estar 4-5 horas manteniendo el ritmo, que es lo de que se trata.

Es una mezcla de los 2. Necesitas la fuerza, porque es realmente duro. Necesitas trabajo abdominal, cuello, hombros, brazos… No buscas mucho volumen, sino ganar resistencia . Y a nivel aeróbico, tiradas largas para poder estar 4-5 horas manteniendo el ritmo, que es lo de que se trata.

No necesitas mucha fuerza, sino poder estar muchas horas

Hago un trabajo normal: llevas dirección asistida y si se te rompe es imposible manejar el coche. No necesitas mucha fuerza, sino poder estar muchas horas cada día.

Hago un trabajo normal: llevas dirección asistida y si se te rompe es imposible manejar el coche. No necesitas mucha fuerza, sino poder estar muchas horas cada día.

-Has competido más de 3 décadas. ¿Cómo ha ido variando tu preparación?

-Has competido más de 3 décadas. ¿Cómo ha ido variando tu preparación?

-Has competido más de 3 décadas. ¿Cómo ha ido variando tu preparación?

Ahora, necesito llegar muy preparado porque si no sufriré más

Soy un gran veterano de la competición y, sinceramente, cuando tienes 20 o 30 años la preparación física es importante, pero menos que ahora. Ahora, necesito llegar muy preparado porque si no sufriré más , sobre todo en una carrera como el Dakar, de tantas horas.

Soy un gran veterano de la competición y, sinceramente, cuando tienes 20 o 30 años la preparación física es importante, pero menos que ahora. Ahora, necesito llegar muy preparado porque si no sufriré más , sobre todo en una carrera como el Dakar, de tantas horas.

No se busca músculo, sino resistencia

. Cuando comencé en el WRC llegábamos y la gente tampoco hacía gran cosa a nivel físico. Pero ahora, ya no hay duda de que repercute en el rendimiento así que en el momento en el que alguien sube el listón obliga a todos los demás a hacerlo también.

En mi época no había ni de lejos este tipo de preparación específica

Ha aumentado a todos los niveles. En mi época no había ni de lejos este tipo de preparación específica . Cuando comencé en el WRC llegábamos y la gente tampoco hacía gran cosa a nivel físico. Pero ahora, ya no hay duda de que repercute en el rendimiento así que en el momento en el que alguien sube el listón obliga a todos los demás a hacerlo también.

Ha aumentado a todos los niveles. En mi época no había ni de lejos este tipo de preparación específica . Cuando comencé en el WRC llegábamos y la gente tampoco hacía gran cosa a nivel físico. Pero ahora, ya no hay duda de que repercute en el rendimiento así que en el momento en el que alguien sube el listón obliga a todos los demás a hacerlo también.

-no mucha, en el Dakar-,

Cuando pilotas en un terreno desconocido produce mucho estrés , porque pilotas sólo con la información que recibes del copiloto -no mucha, en el Dakar-, de tus ojos, y con lo que tu cerebro puede juzgar . Eso a veces te engaña y te lleva a cometer errores y a ser demasiado optimista en algunos momentos, porque crees que el terreno es de una manera y acaba siendo de otra.

Cuando pilotas en un terreno desconocido produce mucho estrés , porque pilotas sólo con la información que recibes del copiloto -no mucha, en el Dakar-, de tus ojos, y con lo que tu cerebro puede juzgar . Eso a veces te engaña y te lleva a cometer errores y a ser demasiado optimista en algunos momentos, porque crees que el terreno es de una manera y acaba siendo de otra.

. Aquí, el estrés lo producen el desconocimiento, los sustos, y los momentos de tensión por situaciones de riesgo que no esperas.

En esos momentos de mucha tensión, la adrenalina se dispara . Aquí, el estrés lo producen el desconocimiento, los sustos, y los momentos de tensión por situaciones de riesgo que no esperas.

En esos momentos de mucha tensión, la adrenalina se dispara . Aquí, el estrés lo producen el desconocimiento, los sustos, y los momentos de tensión por situaciones de riesgo que no esperas.

. Es mi mundo y esa pasión es lo que me motiva a seguir haciendo lo que hago. Soy un afortunado por haberme podido dedicar a esto.

la misma desde que tenía 12-13 años. Mi pasión eran los coches y es lo que me sigue divirtiendo

La pasión, la misma desde que tenía 12-13 años. Mi pasión eran los coches y es lo que me sigue divirtiendo . Es mi mundo y esa pasión es lo que me motiva a seguir haciendo lo que hago. Soy un afortunado por haberme podido dedicar a esto.

La pasión, la misma desde que tenía 12-13 años. Mi pasión eran los coches y es lo que me sigue divirtiendo . Es mi mundo y esa pasión es lo que me motiva a seguir haciendo lo que hago. Soy un afortunado por haberme podido dedicar a esto.

no soy quién para juzgarlo

Me gustaría pensar que sí, aunque

Me gustaría pensar que sí, aunque no soy quién para juzgarlo . Sí creo que con la victoria en el Dakar de hace dos años, chavales jóvenes que desconocían a Carlos Sainz padre-piloto pudieron llevarse una sorpresa o decir ‘qué hace este señor todavía corriendo’.

Me gustaría pensar que sí, aunque no soy quién para juzgarlo . Sí creo que con la victoria en el Dakar de hace dos años, chavales jóvenes que desconocían a Carlos Sainz padre-piloto pudieron llevarse una sorpresa o decir ‘qué hace este señor todavía corriendo’.

Lo que sí me encontré es gente de mi generación que se me acercaba a darme la enhorabuena y

Lo que sí me encontré es gente de mi generación que se me acercaba a darme la enhorabuena y a decirme que les animaba a seguir entrenando , a seguir en el día a día y con ilusión y con ganas.

Lo que sí me encontré es gente de mi generación que se me acercaba a darme la enhorabuena y a decirme que les animaba a seguir entrenando , a seguir en el día a día y con ilusión y con ganas.

. Una vez lo has conseguido, es imposible tener otro objetivo. Me gustaría luchar por ello, llegar al final luchando por intentar ganar.

Ganar . Una vez lo has conseguido, es imposible tener otro objetivo. Me gustaría luchar por ello, llegar al final luchando por intentar ganar. Llevamos el mismo coche, pero hemos preparado mejor la carrera . Vamos a un terreno totalmente desconocido y vamos todos sin saber qué nos vamos a encontrar exactamente, excepto que va a ser un terreno desértico, dakariano.

Ganar . Una vez lo has conseguido, es imposible tener otro objetivo. Me gustaría luchar por ello, llegar al final luchando por intentar ganar. Llevamos el mismo coche, pero hemos preparado mejor la carrera . Vamos a un terreno totalmente desconocido y vamos todos sin saber qué nos vamos a encontrar exactamente, excepto que va a ser un terreno desértico, dakariano.