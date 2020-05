Acabamos con lo más bonito de los WRC, escogidos por VOSOTROS, los lectores.

Está claro que un coche ganador siempre tiene un aura más especial que otro que no ha ganado

En el anterior artículo de esta serie, desgrané someramente los cambios reglamentarios que hubo desde los Grupo A , y empezamos a desgranar cuáles eran los WRC más bonitos, que no los mejores. Está claro que un coche ganador siempre tiene un aura más especial que otro que no ha ganado , pero si somos suficientemente hábiles para separar el palmarés y la importancia de la estética pura y dura (separar la forma y el fondo), podremos dejarnos llevar por la sensación que nos da nada más verlo .

En el anterior artículo de esta serie, desgrané someramente los cambios reglamentarios que hubo desde los Grupo A , y empezamos a desgranar cuáles eran los WRC más bonitos, que no los mejores. Está claro que un coche ganador siempre tiene un aura más especial que otro que no ha ganado , pero si somos suficientemente hábiles para separar el palmarés y la importancia de la estética pura y dura (separar la forma y el fondo), podremos dejarnos llevar por la sensación que nos da nada más verlo .

5 - CITROËN XSARA T4 2001-2006 (5,91% de los votos)

En sucesivos años, el trabajo se centró en optimizarlo todo -admisión, escape, nuevas configuraciones de la suspensión, retoques aerodinámicos, etc-.

El caso es que Guy Frequelin , subcampeón del mundo en 1981 con Talbot y director deportivo de Citroën en esa época, recibió muchas negativas del consejo de administración de la marca sobre el proyecto del WRC e, incluso, una vez presentado el primer prototipo del T4 , hubo declaraciones por parte de directivos de la marca de que Citroën no financiaría el proyecto .

No está de más decir que el T4 fue el mejor coche de su época y uno de los WRC más reconocibles .

4 - PEUGEOT 206 WRC 1999-2003 (13,97% de los votos)

Sin embargo, de entrada, tenía un problema: que no llegaba al largo mínimo de 4 metros establecido para los WRC . Aun así, la marca fue muy lista y pregunto a la FIA si podían hacer algo al respecto. Peugeot y la Federación acordaron que si podían hacer una serie GT del coche con los mismos paragolpes sobredimensionados que el modelo de carrera -2.500 unidades, en este caso-, se les permitiría competir.

2001 fue peor por distintos problemas tanto mecánicos como de pilotaje y aunque la marca ganó seis rallies y el título de marcas, no revalidó el de pilotos . En 2002 se consiguió un nuevo doblete , de nuevo con Grönholm como campeón de pilotos , en parte gracias a la inclusión de un control de estabilidad hydro-electrónico y mejoras en la respuesta del motor. Grönholm logró 5 victorias y Gilles Panizzi 2 .

3 - SUBARU IMPREZA WRC 2001-2002 (14,33% de los votos)

2002 empezó con la fantástica cuarta victoria de Mäkkinen en Montecarlo , después de que Seb Loeb fuese penalizado con dos minutos por cambiar gomas en un lugar no autorizado.

