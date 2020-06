Quinto y último episodio del podcast 'Carreras Cruzadas', con dos titanes: Carlos Sainz y Marc Márquez.

Podcast 'Carreras Cruzadas', episodio 5: Carlos Sainz y Marc Márquez:

“ Es un orgullo haber podido contribuir a que los rallies hayan sido más conocidos en nuestro país , que los medios los cubran con frecuencia, que se conociesen más en profundidad”, explica Carlos Sainz , referente incombustible de las cuatro ruedas. “Y además, es un orgullo poder ayudar a pilotos más jóvenes y darle una alegría a la gente a través del deporte . Siempre me he sentido reconocido y agradecido por ese reconocimiento. Me he sentido privilegiado por haberme dedicado lo que me gustaba desde que era pequeño”, concluye en este punto Sainz.