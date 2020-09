El campeón del mundo de rallies de 1981, por él mismo en texto, fotos y vídeos.

Es finlandés, nacido en 1952 al este de Finlandia; ha sido campeón británico en 1976 y 1980 ; es el primer campeón del mundo finlandés de rallies, en 1981 , con el inolvidable Ford Escort RS18000 de David Sutton; ha logrado 10 victorias en el WRC , y 4 victorias absolutas en el Rally Paris-Dakar (el original) , y cuenta con el título mundial de Rallies Cross-Country de 1997 ; ha sido europarlamentario diez años y se presentó a la presidencia de la FIA en 2009 .

Este es Ari Vatanen, por él mismo.

SOBRE SU INFANCIA

“ Con 8 años , fuimos al entierro de un amigo de mi madre. Mi padre acababa de instalar dos cinturones de seguridad en su Borgward. El pueblo estaba a menos de 40 kilómetros del nuestro y en un cambio de rasante apareció otro coche y nos dimos de frente. Mis tres hermanos y yo dimos tumbos detrás, mi madre se rompió algunas costillas y mi padre se dio de cabeza contra el volante, muriendo al instante al romperse el cuello. Tenía 42 años. Si hubiese estrenado el cinturón, habría sobrevivido. Y resultó que el funeral había sido el día anterior. […] Al parecer, poco después dije que yo dominaría al automóvil . Y lo hice, pero también aprendí que no puedes dominar la vida, porque la vida te domina a ti”.

Con el ágil Ford Fiesta, en el Monte de 1979 © Ford Rally Images

“ El primer rally que vi fue en 1964 . Era mitad de junio. Esperé a que mi familia se fuese a dormir y a eso de las 22, y me fui en bicicleta hasta el montículo de un tramo. Esperé cuatro horas a que pasase el primer coche, un Volvo 544 con los tambores de los frenos al rojo vivo, mientras tomaba la curva de canto. Esa noche, mi alma se fue con el coche, y mi cuerpo se quedó en esa curva ”.

PRIMEROS PASOS

“ Mi primer rally fue en mi pueblo , y participó Hannu Mikkola con Timo Mäkinen de copiloto. Tras el primer tramo, Mäkinen preguntó quién había sido segundo, y alguien respondió: ‘Vosotros. Un tal Ari Vatanen marcó el scratch’. Desde entonces, se lo tomaron más en serio. Ganaron y yo fui segundo , un buen inicio”.

Hacia su título mundial en 1981 © Ford Rally Images

“Tras ganar mi primer rally -y contra Mikkola-, dejé la facultad y me senté a esperar que me llamaran para contratarme como piloto. Pero nadie llamó. Con el paso de los meses, mi novia me dejó y tuve que ponerme a vender libros a puerta fría, y en invierno. Un día, paré en una cuneta y me puse a llorar . Pero a principios de 1975 recibí una carta de un tal John Thomas , un inglés, que me invitaba a ir a correr el rally de Gales, con él de copiloto. Sólo corrimos ese rally, pero gracias a él recibí otras ofertas. John cambió mi vida . Aún hoy, hablo con él todos los meses”.

SOBRE EL GRUPO B Y SU ACCIDENTE

"Un buen coche de rally tiene que ser como un buen vino: un gran todoterreno. No puede tener ninguna debilidad significativa. Mucha potencia no puede compensar un mal manejo. Todo debe estar en equilibrio, y así era el 205 T16. Inspiraba mucha confianza , algo que no puedes medir.

Suecia, 1985: última victoria en el WRC de Vatanen © DPPI

Un ejemplo: si tuviese, digamos, 5km de nieve y 30km de asfalto en un tramo del Montecarlo, normalmente usaría neumáticos de asfalto. Pero con el Peugeot elegiría neumáticos anchos para nieve . No serían tan rápidos como los slicks, pero podrías tocar la nieve o el hielo en la carretera y seguir a fondo. Con neumáticos de seco, tendrías miedo a los parches húmedos o al hielo oculto. Por esto, el Peugeot daba confianza; podías hacer una elección conservadora de neumáticos y luego pilotar como un loco en el tramo”.

“ No superas un accidente como el de Argentina . Puede parecer que estás recuperado físicamente pero, ¿quién dice que estás sano? Incluso en el verano siguiente, yo seguía tomando 20 miligramos de valium al día . A veces, pensaba: ‘Vale, no me estoy muriendo’. Pero la mayoría de días pensaba que me moría, porque me habían hecho varias transfusiones de sangre y pensaba que me habían infectado con el SIDA, una enfermedad reciente, entonces.

Asistencia de Peugeot, y visita de Audi © Peugeot Sport

Lo normal era sentirme bien pero, luego, volvía a mis pensamientos surrealistas […] Al final, me alejé de todo aquello, y sigo pensando que debería haber hablado más de ello con mi familia y los doctores, pero me escondí. Es algo común entre los hombres, el no hablar de posibles problemas mentales , y no es bueno, porque no recibes la ayuda que necesitas”.

“ El Grupo B fue irracional, pero tenía que hacerse . No puedes quedarte sin evolucionar porque, entonces, retrocedes. Sólo encontrarás valor añadido a las cosas afrontando riesgos. Ahora, a la gente no le gusta asumirlos, tenemos la tendencia a prohibirlo todo. Y eso es de locos. La vida está llena de riesgos, y el Grupo B fue una de las maneras de aprender. Eso sí, debemos proteger a los espectadores, porque eso de ver una multitud abriéndose como las aguas, al paso de un coche… era totalmente inaceptable ”.

Jean Todt y Ari Vatanen tras el triunfo en el Dakar de 1987 © Peugeot Sport

SOBRE EL DAKAR

"Fue un bonito ganarlo la primera vez, pero lo asombroso fue simplemente empezar como si acabara de volver a la vida. Tras el accidente de Argentina, pensé que todo había terminado. Pero pude volver . He tenido grandes victorias y momentos muy difíciles. La vida está hecha de ambos. Y necesitas ambas para seguir sintiéndote humano”.

SOBRE EL PIKES PEAK

" El 405 era fácil de pilotar , y las cuatro ruedas directrices no afectaban realmente a tu manera de pilotar. Al contrario, hacían que el coche fuese más ágil, al funcionar perfectamente, tanto a altas velocidades como en las horquillas".

Ari Vatanen Peugeot 405 T16, Pikes Peak © Gilles Levent / DPPI

" El desafío de Pikes Peak sigue vigente hoy en día . De acuerdo, no es tan espectacular sobre asfalto, y los coches no van de lado. Pero aun así no hay escapatorias. Si algo sale mal, saldrás volando".

SOBRE EL WRC ACTUAL

" El WRC necesita lo que la Comisión de Rallies propuso hace un tiempo : En la última etapa, todos los tiempos deben ser divididos por 10 . Si Ogier va en cabeza por 20 segundos, su ventaja se reducirá a dos. Si Meeke es el siguiente, y está a 15 segundos de Latvala, pues a 1,5.

Actualmente, puede que tengas un minuto o más entre coches, tras la primera etapa, por lo que los pilotos ‘se pasean’ durante el resto del rally ; no alcanzarán al rival que les precede, y el que les persigue tampoco les cogerá. Sin embargo, si sólo hubiese segundos entre ellos en en la última etapa, todo el mundo pilotaría al máximo desde el principio. Y eso sería mucho más emocionante. No quieres conocer al asesino de los libros de Agatha Christie a la mitad, sino en la última página.

Vatanen fue segundo tras Sainz en el RAC del 92 © Subaru Media Archive

Además, los rallies deben ser accesibles. El deporte es como una pirámide, y la base -a nivel de principiante- tiene que ser muy amplia y asequible . La tracción trasera sería una buena manera de reducir costes. El deporte del motor en EE.UU. es ideal para esa base. No siempre usan la última tecnología, pero lo que hacen está disponible para mucha más gente. El WRC se está desarrollando bien, pero no ha alcanzado todo su potencial, ni mucho menos".

SOBRE LA CONDUCCIÓN

"Cuando entras en una curva, nunca sabes si saldrás de ella, y no puedes permitirte pensar en otra cosa que no sea hacerla. En ese momento, debes confiar al 100% en tu habilidad y tu montura . Es como si fueses un músico que ha ensayado tanto que acaba tocando con los ojos cerrados. Así me sentí en más de una ocasión: como si el coche y yo fuésemos uno, notando cada centímetro de carretera”.

⬇️⬇️⬇️⬇️ VÍDEO TRIBUTO A ARI VATANEN ⬇️⬇️⬇️⬇️

“ En los rallies, puedes usar tu experiencia más a menudo para afrontar cualquier dificultad . En la F1, por ejemplo, tienes una pista con una decena de curvas y te pasas el fin de semana pasando por ellas para descubrir sus secretos. En un rally, estudias varias veces un tramo con unas cien y, cuando vas hacer ese tramo unos días después, hay muchas cosas que pueden haber cambiado -la superficie, el clima-, por lo que la experiencia es muy importante para un piloto de rallies. Usándola debidamente, puedes mantenerte competitivo más tiempo ”.

SOBRE LA VIDA

¿De dónde viene eso del "Finlandés volador"? No lo sé. Los finlandeses somos individuos muy tercos. Para que me entiendas: en 1939, Stalin creyó que conquistaría Finlandia en un santiamén, pero aunque se pasó varios años intentándolo, nunca tuvo éxito. La obstinación nos funciona muy bien en los rallies , porque aunque vayamos mal y perdamos tiempos, nunca nos rendimos.

“ No soy como Kimi Räikkönen o Juha Kankkunen . Ellos no son de hielo, sino que son tímidos. Tenemos un dicho en Finlandia: ‘Un finlandés introvertido es el que mira sus propios zapatos, en un tren; un finlandés extrovertido es el que mira los de la persona de enfrente”.

⬇️⬇️ LA MEJOR ONBOARD DE ARI (Y NO ES LA DEL PIKES PEAK) ⬇️⬇️

“ Cuanto más viejo me hago, más me doy cuenta de que debo invertir en mi familia . Es, de lejos, la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Cuando tienes hijos de diferentes edades, es más que probable que madures de manera más marcada. Y lo haces porque te das cuenta de que el tiempo se te acaba, y que no es un privilegio que dure para siempre . A menudo, el trabajo se sitúa por delante de tu familia y, entonces, 20 años más tarde te das cuenta de que es demasiado tarde”.

“ Yo evalúo quién soy como hombre a través de estas preguntas : "¿Qué piensa mi esposa Rita de mí como marido? ¿Qué piensan mis hijos de su padre? Para mí estas preguntas miden la vida mucho más que cualquier éxito en el deporte del motor. Los coches son maravillosos, pero el factor humano es mi razón de ser ”.

PARA SABER MÁS

