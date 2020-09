El genio escocés, por él mismo y los que mejor le conocían.

Hace poco se han cumplido 13 años de la desaparición de uno de los pilotos más queridos de la historia de los rallies, el último temerario, el último 'Gilles Villeneuve': Colin McRae .

Al igual que hice con Ari Vatanen, creo que es una buena ocasión para conocer al genio de Lanark , un tipo único, que no entendía lo que siginificaba rendirse y que traspasó fronteras, no sólo por sus legendarios videojuegos (acabo de descargarme el primer Colin McRae Rally al móvil, otra vrez, no os digo más), sino también y sobre todo por su estilo, siempre al ataque .

Las citas incluidas son de revistas, periódicos, blogs y libros.

El Impreza, el WRC más bonito © Subaru STi Archive

DEFINICIÓN

“ Colin McRae es un fenómeno , capaz de marcar impresionantes tiempos y sufrir accidentes espectaculares. Con 24 años está dejando una huella indeleble en el mundo de los rallies, en un deporte en el que no se considera que estés en la cima hasta los 30”.

“¿Qué ha visto el jefe de Prodrive en el joven de Lanark? Que Colin posee un control innato del coche . Da la impresión de que no piensa demasiado en lo que hace, que sólo entra y sale. Verlo en los tramos es una alegría, y posee la habilidad de dejar sin aliento incluso al más cínico de los aficionados”.

McRae no se rendía jamás © Getty Images

COLIN MCRAE, POR ÉL MISMO

" Voy al límite y luego bajo el ritmo. Es más rápido hacerlo así, en lugar de ir aumentando el ritmo para llegar a lo máximo; lo mejor es atacar al 100% y ver qué haces después."

"No eres consciente de lo que estás haciendo en el momento, y no es hasta que te paras y miras atrás en tu carrera que realmente tomas nota de lo que has logrado , y todos los altibajos."

"Nunca me fijé objetivos, sólo quería ser lo más rápido posible y ganar lo máximo posible. No miré al pasado, no miré la historia, no miré cuántos rallies habían ganado otros pilotos, sólo fui y gané todos los rallies que pude ".

Colin McRae venció en el Córcega de 1997 © Subaru STi Archive

" Tuve mucha, mucha suerte de trabajar con Carlos Sainz durante años . Me enseñó muchísimo, y en general nos llevamos muy bien. Si nos fijásemos en el número de años que trabajamos juntos y lo que logramos, se puede decir que esta fue una asociación muy impresionante".

"Es muy difícil ver qué hacer con el deporte porque ¿quién sabe lo que realmente piensan los responsables? La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que hay demasiados rallies del WRC y que se ahorra mucho dinero reduciendo el personal del equipo y los eventos. Pero los titulares de los derechos del WRC dicen que más rallies significan mayor cobertura y más dinero. Eso estaría bien si parte de ese dinero fuera para los equipos ”.

Colin, a ras en el Portugal de 1999 © McKlein Image Database

“ La salud de los rallies se basa en el dinero . Los coches son muy caros ahora, y los costes son altos para cualquier patrocinador , que tiene que sopesar si el retorno vale la pena. Si se redujeran los costes, atraeríamos a más compañías. Puede ser cierto que tener 20 eventos traería muchos beneficios, pero si tuviésemos 10 sin duda reduciríamos los costes considerablemente”.

" Con las asistencias centralizadas pasas más tiempo conduciendo por los malditos enlaces que en los tramos . Han logrado convertir medio día de rally en un día y medio, mientras esquivamos los radares de tráfico. Uno de los mejores rallyes que he hecho fue el de Ypres. En algunos enlaces tenías tan poco tiempo que ni siquiera podías quitarte el casco y tu zona de servicio parecía un pit lane de la Fórmula 1. Eso sí que fue divertido".

El penúltimo rally de Colin fue el RAC de 2005, con Skoda © Škoda Motorsport

" Los World Rally Cars son muy, muy caros . Un motor grande y atmosférico siempre es mejor. Por supuesto que son más baratos. Si prescindes de los intercoolers, los turbocompresores, todos los tubos extra, puedes deshacerte la mitad de los datos de telemetría que necesitas para los motores actuales. También puedes olvidarte del control de tracción, los diferenciales centrales y los cambios semiautomáticos. Cuando un coche está en el tramo, los fans que lo ven no saben qué tecnología utiliza. Con los coches que quiero, podrías ir a un rally solamente con media docena de buenos mecánicos y un ingeniero para supervisarlos".

"Hay veces en las que tienes que forzarte a superar el límite para ganar. Dicho esto, tienes que encontrar el equilibrio . Si eres demasiado metódico, demasiado temeroso, no vas a ganar. Lo más inteligente es hacer el cálculo correcto sobre dónde y cuándo sobrepasar el límite. Tienes que saber cuándo tirar y cuándo bajar el ritmo ".

McRae estuvo muy fino en el Catalunya de 2000 © Ford Rally Images

"Un amigo mío, ciclista, a la pregunta ‘¿cuál es tu mayor temor?’ contestó que el mayor miedo no era caerse o lesionarse, sino tener que volver a un trabajo mundano. Para mí, eso lo resume perfectamente. Yo ya tuve un trabajo. No hay vuelta atrás en ese aspecto ” - (Poca gente sabe que Colin era un ingeniero de calderas certificado) .

COLIN MCRAE, POR LOS QUE LE CONOCÍAN BIEN

" Colin tenía un estilo extravagante y salvaje . Sí, tuvo accidentes por su forma de conducir, pero tenía una comprensión más profunda y compasiva sobre la mecánica que cualquier otro piloto con el que trabajé, en términos de saber hasta dónde podía castigar un coche. Si miras los rallies que ganó para nosotros, el Acrópolis, Argentina, Safari, Chipre, todos fueron rallies muy difíciles, pero supo cuidar la mecánica. Aparte de su velocidad, esta era una de sus mayores virtudes." - Malcolm Wilson.

"Es cierto que teníamos un estilo similar . Es fácil de observar y una de las razones por las que nos llevamos tan bien” - Ari Vatanen.

“Por supuesto, hay cuestiones que están muy por encima de los números, los caballos, etc. Y una es que la gente te respetará por haber ganado, pero no se identificarán contigo si todo te ha venido dado, porque en sus propias vidas a menudo habrán tenido que luchar por un trabajo, contra una enfermedad, etc., y se identificarán más con alguien que ha tenido que ganarse su éxito. Y Colin luchó desde muy joven por llegar a la cima” - Ari Vatanen.

Alistair, tras los pasos de su hermano © McKlein

"Obviamente demostró que podía ser constante y consistente en el Safari y en el Acrópolis, pero cuando eso no era necesario pilotaba al 100% todo el tiempo , y creo que eso se quedó grabado en la mente de los aficionados. Por aquel entonces, los coches iban más de lado y no eran tan precisos como los actuales. Eran más espectaculares y a los fans les encantaba" - Alistair McRae.

"Entré en Citroën antes que él, pero cuando me dijeron que sería mi compañero de equipo pensé que respondería a muchas preguntas: ¿era yo realmente bueno? ¿Mi coche era mejor que antes? Finalmente, tuve mi primer punto de referencia real . La primera vez que gané, pilotamos el mismo coche en el mismo rally, ¡así que fue una buena noticia!” - Sébastien Loeb.

Loeb, contento de tener a Colin en su equipo © Citroën Racing Media

“Tuvo muchos accidentes espectaculares, pero siempre intentaba volver a la carretera . En mi caso o en el otros, si teníamos un problema en el coche, parábamos inmediatamente. Él podía tener 20 vuelcos, pero siempre volvía a pista y seguía peleando" - Massimo Biasion.

"Como persona necesitabas conocerlo antes de que te aceptase plenamente. Era bastante reservado y tímido con los extraños , y eso hizo que mucha gente no supiera cómo era realmente. La prensa siempre tuvo dificultades con él, pero como copiloto conectamos enseguida y nos llevamos muy bien porque trabajamos mucho y nos divertimos mucho" - Nicky Grist.

Nicky Grist, 17 victorias con Colin © Wales Rally GB

"Colin siempre trataba de ser el primero, y aunque todos le queremos por lo que hizo, competitivamente fue su mayor problema , porque si hubiera podido aceptar el segundo puesto en determinadas ocasiones, probablemente habría conseguido mucho más en términos de resultados" - Nicky Grist.

"Cuando vendió el Vauxhall Nova (Opel Corsa) con el que ganó el título escocés, uno de los mecánicos de Colin me dijo: 'El tipo que lo compró cree que tiene un coche muy especial . Pero sólo hay una cosa especial, y es Colin'. Nunca levantó el pie" - Ian Gemmell, gerente de Kames, el club donde Colin empezó a tantear los Rallies.

Jimmy McRae siguió de cerca la carrera de su hijo © Francois Baudin/DPPI

"La magia de McRae siempre fue mucho más que resultados. Personificó el espíritu del piloto al ataque , luchando hasta el final y negándose a ceder, a menudo en coches que se habían sufrido varias vueltas de campana y se mantenían en pie con pernos de vallas. Esto último sucedió realmente" - Anthony Peacock, periodista en Motor Sport.

"Sacar el máximo de los coches en su época a menudo requería llegar al límite, una característica que se ajustaba al estilo de Colin y que le hacía muy querido por los aficionados. Pero era más que eso: las victorias de McRae no acostumbraron a llegar por el uso de la estrategia , sino que simplemente venían de una determinación absoluta de ir lo más rápido posible y ser más veloz que cualquier otro rival" - Anthony Peacock.

COLIN MCRAE EN EL RECUERDO

“ McRae no era un hombre ordinario , sino alguien cuyo carisma y entusiasmo se extendía más allá del mundo de los rallies internacionales, y que emocionó de verdad a toda una generación con sus ganas y su ambición” - Obituario en Motor Sport.

“ Su padre nunca le animó especialmente a dedicarse al deporte del motor, mientras que su madre Margaret se preocupó cuando empezó a ascender en las carreras de motocross y trial” - Obituario en Motor Sport.

" Siempre fue impredecible , y me recordaba a aquella descripción de Churchill sobre Rusia: "Un acertijo envuelto en un misterio, dentro de un enigma." A menos que lo conocieras muy bien, era virtualmente imposible predecir lo que Colin McRae podría hacer a continuación" - Jerry Williams, periodista y amigo de la familia McRae, en Motorsport Week.

Un poco de cinta americana, unos alambres, ¡y pa'lante! © Subaru STi Archive

“Copiloté a Colin en el comienzo de su carrera, en el Rally de Galloway Hills, con su Nova (Corsa) 1300. Seguramente me asustó, pero me di cuenta rápidamente de que tenía talento . Y no era sólo su velocidad lo que me sorprendió, sino también su compasión mecánica hacia el coche, sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que iba" - Jimmy McRae.

"Había un gran peso sobre Colin: ' ¿Qué voy a hacer con mi vida, ahora? ’" Había una parte de él que se sentía inútil. Decía: 'Alison, no sé hacer nada más que conducir coches'" - Holly McRae, esposa de Colin, cuando se quedó sin volante para 2006.

El primero de 25, en Nueva Zelanda © Subaru STi Archive

"Colin nunca apreció del todo lo popular que era realmente. A decir verdad, nosotros tampoco: para nosotros era sólo Colin" - Jimmy McRae.

PARA SABER MÁS

