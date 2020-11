Acabamos el repaso de una máquina única, que marcó una época en el Mundial de Rallies.

1975: SIN RIVALES A LA ALTURA

Para el Safari , Mike Parkes —expiloto de Ferrari en F1 e ingeniero muy resolutivo— adaptó el Stratos al subir 8 centímetros el recorrido de la suspensión , y montó una bomba que separaba el aire del polvo para no dañar el motor. Munari llevó a su derecha a Lofty Drews, buen conocedor del terreno, y el tercer coche se confió al especialista local Vic Preston.

Tras el doble abandono en Grecia , el Stratos no reapareció hasta septiembre, en Sanremo. Para entonces, el coche había obtenido un número notable de victorias por toda Europa , entre ellas el Tour de France con Bernard Darniche .

El Sanremo podría haber sido un desastre ya que, al final de primer tramo, Munari se retiró por culpa de un pinchazo que no pudo reparar, y Pinto tuvo problemas terminales de motor. No obstante, Waldegård superó unos tardíos problemas de frenos para devolver al Stratos a lo más alto del podio .

© The Car Spy / Wikimedia Commons

El primer Stratos de Darniche no fue azul...

1976: TRIPLETE DE MUNDIALES

Saab 96 V4 de Per Eklund —vencedor final— y Stig Blomqvist

En el Suecia hubo demasiada nieve , y eso dio problemas a los Lancia, porque el exceso del blanco elemento se metía por todas partes, llegando a a afectar a la mecánica de los coches. De los Stratos inscritos, sólo Lampinen acabó, en cuarto lugar . La lucha por la victoria fue un asunto ‘fratricida’ entre los Saab 96 V4 de Per Eklund —vencedor final— y Stig Blomqvist .

