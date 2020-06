De cómo el sueco perdió in extremis un Rally de Montecarlo que tenía ganado.

El primer paso por el Turini vio cómo esas gomas ayudaban al Stratos a sacar unos 30 segundos al Escort , pero aun así los ingleses no sufrían. Waldegård decidió usar al máximo todo el equipo de que disponía , tras sugerir su jefe de equipo -Peter Ashcroft- que podría intentar conseguir esos neumáticos que usaba Darniche, al no tener mucho donde escoger para calzar al Escort (sólo tenían gomas de clavos para nieve e intermedias sin clavos). “ El Escort iba bien, y Darniche tuvo que acabar usando gomas de clavos cuanto más tarde y más frío hacía”, recordó Waldegård.

