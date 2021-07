Mounts y Aigor se enfrentan a El Interrogatorio

Comienza la recta final para que dé lugar la Final Nacional de la edición española de Red Bull Batalla .

De momento, solo sabemos que será el 2 de Octubre y quiénes son los participantes que se disputarán el título.

Entre ellos estarán Mounts y Aigor , dos freestylers que hoy pasaran por 'El Interrogatorio' . Consistirá en una serie de preguntas sobre su trayectoria, su paso por Red Bull Batalla, y sus sensaciones de cara al gran día que todos esperamos.

Mounts y Flores © Aaron Sáez

Mounts es sinónimo de creatividad, frescura, ingenio y ambición.

Desde su prueba de inscripción, acaparó la atención de los aficionados del freestyle más apasionados. Su batalla clasificatoria contra Flores, confirma el gran nivel que posee , pese a su corta edad.

El gaditano goza de un perfil estandarizado con lo que hoy en día requiere la competición según los analistas, y salvando las distancias, recuerda a los comienzos de Gazir , un peso pesado con el que más de uno, le gustaría ver batallando.

Halex y Aigor © Aaron Sáez

Aigor posiblemente sea el freestyler que más elogios recibió por parte del jurado en la fase de clasificatorias.

Está dotado de una gran simbiosis entre la forma y el fondo , el 'qué ' y el 'cómo' .

Se trata de un competidor muy completo , con una atractiva fluidez y gran uso de diferentes figuras retóricas para adornar la construcción de la frase, que en ningún momento descuida el remate de la misma.

La asociación de conceptos que demostró en la ronda tematizada de su batalla clasificatoria contra Halex, hizo vernos que Aigor, está más que preparado para un formato exigente y dinámico como es el de esta competición.

Una vez introducidos estos dos pesos pesados, vamos con 'El Interrogatorio'

Empecemos por lo básico. Nombre de pila, edad y ciudad residente.

Mounts : “Mi nombre es Manuel. Tengo 17 años y soy de El Puerto de Santa María, Cádiz.”

Aigor : “Me llamo Igor Díaz Mateos, vivo en Hondarribia y tengo 30 años.”

¿En qué año empezasteis a improvisar?

Mounts : “En 2017. Descubrí antes las batallas y ya rapeaba algunas letras mías desde unos años antes, pero después de la nacional de 2017 intenté improvisar por primera vez y de ahí en adelante fui teniendo más continuidad hasta que empecé a apuntarme a competiciones por mi ciudad.”

Aigor : “A improvisar como tal 2006 diría yo.”

¿Cuándo enviasteis por primera vez la audición a Red Bull Batalla?

Mounts : “Desde 2019 las he enviado todas las ediciones, aunque el primer año no cumplía con la edad mínima requerida.”

Aigor : “La primera vez que envié audición fue en 2013.”

¿Cuándo os seleccionaron por primera vez en Red Bull Batalla?

Mounts : “Esta edición de 2021 ha sido mi primera participación en Red Bull Batalla.”

Aigor : “En el mismo 2013, participé en la regional de Barcelona.”

¿Os habéis clasificado en alguna edición anterior a esta, a la Final Nacional?

Mounts : “No, este año es mi debut en Red Bull tanto en la nacional como en la competición.”

Aigor : “En mi caso debuto en una nacional, pero no en la competencia.”

Mounts va Flores © Aarón Sáez

¿Quiénes han sido vuestras mayores influencias?

Mounts : “En cuanto a batallas, desde siempre me han llamado muchos la atención. Suelo poner en valor todas las habilidades y a todos los freestylers. En aspectos y perfiles opuestos, me han gustado en especial Chuty y Bnet. Respecto a música, de pequeño escuchaba Eminem y Lil Wayne en el plano americano, y en cuanto a rap español, Rayden y SFDK. Actualmente soy muy de Toteking y Foyone.”

Aigor : “En lo que se refiere a las batallas, me recuerdo buscando vídeos tanto de Kid Masta, Ferran MDE, Ehler Danloss y Criterioh entre otros. En lo musical, los raperos que he escuchado desde que elegí esta cultura, pasan desde Frank T, Chinatown y Tote King hasta Mucho Mu. Creo que no hay una sola influencia, todo influye y conforma el gusto y parte del estilo..”

¿A quién os gustaría enfrentaros?

Aigor : “A cualquiera a quien no me haya enfrentado. Siempre es bueno medirse con gente que no sabes por donde puede salir o como actúa ante ti.”

Mounts : “Como gustarme me gustaría tener una batalla contra Blon o contra Gazir porque creo que mi 100% lo puedo sacar contra ellos independientemente del resultado, aunque no tengo como prioridad el enfrentarme a ellos.”

¿A quién os gustaría evitar?

Mounts : “A nadie en concreto. Sí que me gustaría pasar ronda y no empezar contra alguien que crea que pueda ganar. Si tuviera que evitar a alguien sería Jesús LC por mi buena relación con él. No me gustaría quedar eliminado por él, que él fuera eliminado por mí.”

Aigor : “A Mario VI, ya que por cercanía nos hemos enfrentado infinidad de veces y me gustaría poder vivir otra batalla en este escenario, no una que ya se ha dado anteriormente.”

¿Quiénes pensáis que pueden dar la sorpresa?

Aigor : “Si se habla de sorpresa, tiene que ser alguien nuevo o de quién no se lo espere nadie. Me gustaría que Mario VI diese la sorpresa, en el sentido de que la gente pueda ver lo que hemos visto de él los que le conocemos. En el sentido de ganar, me gustaría darla a mí obviamente.”

Mounts : “Es difícil dar la sorpresa este año, pero Míster Ego, Tirpa o Jesús LC podrían sorprender optando al título sin estar quizás entre los máximos favoritos.”

¿Quiénes van a ocupar el podio de la nacional, sin contaros?

Mounts : “Creo que Gazir, Sweetpain, Tirpa y Blon son cuatro firmes candidatos a llevarse la nacional.”

Aigor : “Gazir, Sweetpain y Mnak, ese orden.”

¿Y teniendo en cuenta a vosotros?

Aigor : “El podio anterior, incorporándome a mí por Mnak en ese tercer puesto.”

Mounts : “Me quedo con los mencionados en la pregunta anterior. No creo que influya mi participación en el podio al ser mi primer año y no tener la misma experiencia que ellos, aunque mi intención, es intentarlo de todas las formas posibles.”

¿Qué os ha parecido 'El Interrogatorio' de Mounts y Aigor?

Puedes compartir tus sensaciones a través de tus redes sociales con el hashtag #RedBullBatalla y, no te olvides de estar atento a los próximos competidores que pasaran por esta batería de preguntas.