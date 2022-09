No hay nuevas sedes para la sección de descenso de la Copa del Mundo, pero aún podría haberlas porque la UCI aún no ha revelado la ubicación de dos rondas, una de las cuales es solo de descenso y la otra una doble ronda de XCO y DH. Lo único que se sabe de estas dos rondas es que serán en Francia. La fecha de la última de esas dos rondas en Francia aún no se ha confirmado, pero la UCI ha indicado que tendrá lugar durante dos fines de semana en septiembre.