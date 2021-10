Kristoffersson se pone líder y Laia Sanz debuta en el Rallycross de Spa

anunció que no correrá en moto en el Dakar 2022 después de 11 exitosas participaciones en el Dakar. “Ha sido una decisión difícil, pero creo que era el momento ideal para hacer un cambio. Te das más cuenta del riesgo y, además, los dos últimos años no han sido nada fáciles”, dijo la de Corbera de Llobregat.

Ahora, y después de haber competido este año en moto de rally, enduro y trial, en buggys y coches de rally y en el Extreme E, esta semana Laia ha probado una nueva modalidad deportiva para ella: el Mundial de Rallycross RX2e en Francia. “Todas las cosas que hago me pueden ayudar. El ‘coco’ que he tenido siempre para la moto me puede servir mucho para aprender en coche”.

Ahora, y después de haber competido este año en moto de rally, enduro y trial, en buggys y coches de rally y en el Extreme E, esta semana Laia ha probado una nueva modalidad deportiva para ella: el Mundial de Rallycross RX2e en Francia. “Todas las cosas que hago me pueden ayudar. El ‘coco’ que he tenido siempre para la moto me puede servir mucho para aprender en coche”.

Ahora, y después de haber competido este año en moto de rally, enduro y trial, en buggys y coches de rally y en el Extreme E, esta semana Laia ha probado una nueva modalidad deportiva para ella: el Mundial de Rallycross RX2e en Francia. “Todas las cosas que hago me pueden ayudar. El ‘coco’ que he tenido siempre para la moto me puede servir mucho para aprender en coche”.