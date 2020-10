Déjate hechizar por Aletulle

"La letra de 'Claim Your Throne' fue concebida en un momento de mi vida en el que me estaba costando mucho encontrar la manera de mantenerme optimista” , explica la artista madrileña afincada entre Londres y Muscat (Omán). “Me influía el no haber visto a amigos y familia en mucho tiempo, el tener que trabajar el doble para encontrar proyectos como autónoma, estaba bloqueada creativamente…. Pero un día cogí las cartas del tarot y empecé a echarlas. Me gusta mucho mirar las ilustraciones de las cartas y analizar los pensamientos que despiertan en mí. Es como tener una conversación conmigo misma cuando sola no puedo encontrar las palabras adecuadas. Salió una mujer con una corona de estrellas, un caballero, un rey en su trono, y empecé a soñar... ¡así es como nació la letra!”