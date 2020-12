Asian Dub Foundation: 25 años en 10 canciones

A estas alturas, Asian Dub Foundation es una banda ligeramente olvidada, pero hubo un tiempo en que era una de las formaciones más vibrantes e inspiradoras del planeta. Por aquí se recuerda mucho aquella gira de 1998 junto a Atari Teenage Riot , plasmando la tensión pre-milenio con un adictivo cóctel de rap, electrónica y hip hop, el breakbeat y drum ‘n bass de la época junto a influencias árabes y una temática combativa y global que se anticipó en unos años a lo que harían luego artistas como M.I.A. El mérito fue doble, pues aquel colectivo surgido de un taller de música en un centro social para jóvenes del Este de Londres debutó en 1995, el año en que el nacionalismo retro del Britpop comenzó a mirar hacia un lado completamente diferente. Eso logró que hacia ellos sí mirasen algunos de los artistas más inquietos de su era en forma de potentes refrendos: giras teloneando a Primal Scream, Beastie Boys y Rage Against The Machine , colaboraciones con David Bowie y Public Enemy ... Steve Chandra Savale aka Chandrasonic , el miembro más longevo de la banda y líder de facto, recuerda estos 25 años de historia recordando las canciones que le parecen más importantes en la trayectoria del grupo.

Rebel Warrior, de ‘Facts and Fictions’ (1995)

“Este fue el primer tema que nos hizo pensar que teníamos algo, y todos los que lo escucharon en la misma época parecía que pensaban lo mismo. Era emocionante y melódico, pero guardaba una pegada opositora que le llevó a separarnos de otras bandas que estaban sampleando de fuentes no occidentales. Todavía lo tocamos en vivo después de 25 años y nunca nos hemos cansado de él”.

Change, de ‘Rafi’s Revenge’ (1998)

“La primera cancion que compusimos en el estilo que definió a ‘Rafi´s Revenge' : jungle punkarra y gritón, corto y afilado con tabla y voces clásicas de la India. Esta también es interesante, porque si le quitas los elementos definitorios de ADF, la forma de rimar en plan jungle y los elementos indios clásicos suena muy post punk , casi como Joy Division ”.

Naxalite, de ‘Rafi’s Revenge’ (1998)

“Si hay un tema definitivo de ADF es este. Un breakbeat de jungle, un quiebro de dub a media velocidad, un arreglo épico de alta tensión, una línea de bajo tenebrosa y una guitarra que evoca un paisaje sonoro reluciente. Como añadido, por supuesto, una letra que deshippifica la historia de India describiendo a sus revolucionarios armados más militantes. No olvidar la apertura de guitarra al estilo de The Shadows ”.

New Way New Life, de ‘Community Music’ (2000)

“Una de las canciones más positivas, melódicas y animadas que hemos hecho nunca. El título viene de un programa de television de la BBC que era anunciado como “para espectadores asiáticos” en las revistas británicas pero que realmente se llamaba ‘Nai Zindagi, Naya Jeeven’ (‘Nueva vida’ en hindi y urdu). El riff principal fue inspirado por una grabación en casete de este programa que había hecho mi padre y que nos llevó a escribir la línea de apertura: “Cada domingo por la mañana en frente del tevisor, grabando con un micrófono Naya Zindagi”. Cuando filmamos el video en el Este de Londres, cientos de personas llenaron la calle espontáneamente. Posiblemente, es la mejor interpretación vocal de Deeder Zaman ”.

Crash, de ‘Community Music’ (2000)

“La letra de esta canción volvió a perseguirnos siete u ocho años después de publicada. “Mejor ponte a salvo porque el colapso está cerca”. Esto surgió en un periodo en que podíamos sentarnos delante de un papel en blanco y en un par de horas teníamos la letra completa. “¿Es este el fin de la Historia? ¡Nosotros decimos que es solo el principio!”. Este tema corre sin esfuerzo a traves de música de película de espías, ska fantasmal, bhangra, violines romaníes, un lengüetazo de guitarra blues, dancehall, y termina con el toque jungle-punk más brutal que habíamos tejido hasta aquel momento”.

Fortress Europe, de ‘Enemy Of The Enemy’ (2003)

"Otra canción cuya letra volvió años después a acorralarnos. La escribí después de conocer a un cineasta francés que estaba dirigiendo un corto de ciencia ficción sobre el futuro de los controles fronterizos. “Guardias robots patrullando la frontera”. No es divertido cuando compruebas que una visión oscura que habías tenido se vuelve más real tiempo después. Fue una de nuestras canciones pro-inmigrantes y pro-refugiados, un tema que siempre ha sido importante para la banda y que ha vuelto como una explosion en ‘Access Denied’ ”.

Flyover, de ‘Tank’ (2005)

“Probablemente nuestra canción más conocida. Beats de San-J , letras y arreglos míos. Puro jungle punky sobre vivir en una ciudad contaminada como Londres”.

Blade Ragga, de ‘More Signal More Noise’ (2015)

“La construimos desde una improvisación editada que al principio duraba 20 minutos. Esto inspiró una version puramente instrumental de la banda que fue mezclada en directo en dos ocasiones por Adrian Sherwood en el estilo clásico On U Sound , que fue una influencia tan grande para ADF ”.

Frontline Santiago, de ‘Access Denied’ (2020)

“Estamos muy ilusionados con la reacción positiva que ha tenido esta canción. No solo incluye la colaboración de Ana Tijoux, una de las voces más inspiradoras de este tiempo, sino que también suena muy contemporánea. Está influida por la música trap y no tiene los beats usuales ni el bajo en vivo por el que ADF son conocidos, pero aún así suena a nosotros”.

Swarm, de ‘Access Denied’ (2020)

"El regreso a un tema similar a Fortress Europe , esta vez intentando reivindicar la palabra Swarm ("enjambre"). De ser un término que se ha utilizado para degradar a los inmigrantes y refugiados, nosotros preferimos utilizar en su lugar una descripción de su verdadero significado: la forma más alta de inteligencia colectiva encontrada en la Naturaleza. Esta canción tiene algunos añadidos interesantes: un diálogo entre flauta y guitarra norteafricana y un ritmo de reggae de ¾”.