Chelis vs Mwëslee: La entrevista cruzada

MWËSLEE A CHELIS

“He visto escenas morir de éxito o por agotamiento de ideas, pero lo que tenemos enfrente es mucho peor porque golpea con una especial virulencia a una parte fundamental de las escenas como son los locales. El gobierno o los gobiernos tienen que tomar cartas en el asunto y no dejar morir a todas esas familias y, de manera indirecta. muchas más. Cuando esto acabe necesitamos espacios y, si no se ponen soluciones, ya va a ser catastrófico”.

“Es una oportunidad para replantearse todo, aunque no sabemos cómo vamos a salir de esta y el volver a una situación como la que teníamos antes de marzo va a costar mucho. Eso sí, lo que se va a vivir cuando podamos volver a llenar los clubs va a ser algo muy fuerte, un derroche de energía como no se ha visto en muchos años. Lo del ecosistema más justo y sostenible lo dudo, también íbamos a salir mejores de esto y mira el panorama”.

también. Por ahora poca cosa que pueda comentar, pues lo que hay está pendiente de anunciarse y no me quiero adelantar”.

CHELIS A MWËSLEE