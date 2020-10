Cuando el productor es la estrella

El “álbum de productor” no es ninguna novedad. De hecho, es un clásico. Como el actor de cine que se pasa a dirigir o el director que se pone delante de la cámara, puede sonar a menudo como un ejercicio de ego o vanidad, un capricho o también una oportunidad de probar otras cosas. Casi siempre, es la puesta en escena de un estilo donde el autor ejerce de director artístico, pone su sello para -con suerte- exprimir lo mejor de los vocalistas invitados en algo que nunca es exactamente un grandes éxitos. En la escena urbana, pocos se han resistido. Quizás el caso más sintomático a nivel internacional sea el de

El “álbum de productor” no es ninguna novedad. De hecho, es un clásico. Como el actor de cine que se pasa a dirigir o el director que se pone delante de la cámara, puede sonar a menudo como un ejercicio de ego o vanidad, un capricho o también una oportunidad de probar otras cosas. Casi siempre, es la puesta en escena de un estilo donde el autor ejerce de director artístico, pone su sello para -con suerte- exprimir lo mejor de los vocalistas invitados en algo que nunca es exactamente un grandes éxitos. En la escena urbana, pocos se han resistido. Quizás el caso más sintomático a nivel internacional sea el de Timbaland , que decidió grabar sus propios álbumes en solitario justo cuando su toque mágico como el productor más influyente de la era contemporánea comenzaba a decaer.

El “álbum de productor” no es ninguna novedad. De hecho, es un clásico. Como el actor de cine que se pasa a dirigir o el director que se pone delante de la cámara, puede sonar a menudo como un ejercicio de ego o vanidad, un capricho o también una oportunidad de probar otras cosas. Casi siempre, es la puesta en escena de un estilo donde el autor ejerce de director artístico, pone su sello para -con suerte- exprimir lo mejor de los vocalistas invitados en algo que nunca es exactamente un grandes éxitos. En la escena urbana, pocos se han resistido. Quizás el caso más sintomático a nivel internacional sea el de Timbaland , que decidió grabar sus propios álbumes en solitario justo cuando su toque mágico como el productor más influyente de la era contemporánea comenzaba a decaer.

Alizzz

“Volví a pillar la guitarra, compré cuerdas nuevas y me hice un tema, que tengo guardado aún por ahí. Es el instrumento con el que compuse mis primeras canciones, cuando tenía unos 14 años. La había dejado muy abandonada los últimos años. Componer así es diferente que con el ordenador y de repente todo me sonaba fresco, aunque luego le metiese mil procesos digitales a todo. Me resultó muy natural y liberador cantar además esas canciones, aunque nunca lo hubiera hecho antes, fue raro y bonito”

“Lo empecé sin querer, sin buscarlo para nada, después de un crack mental serio hace como un año. Dejé todo de lado y me puse a escribir para mí porque era lo que me pedía la cabeza”

Todo me sabe a poco

Banana Bahía Music