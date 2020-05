Dellafuente lanza nuevo tema por sorpresa con El Guincho

El tema, en realidad, no se aparta tanto del estilo que ha caracterizado siempre a El Chino , con una sutil fusión entre pop urbano y ecos andalusíes, y una letra que celebra su situación vital actual. “Como yo vivo, no vive el amo/ Las mejores fotos, nunca las colgamos/ Díselo primo, díselo hermano,/ no hay una flor que esté marchita en este ramo/ Dinero pal que tiene, pal que no son jurdeles,/ yo he colgao en rieles, azucenas y claveles/ Yalo Yale, estamos vivos, ya coronamos/, con el amor de la familia derramamos/ Noches en vilo, sin vender gramos,/ por to la casa con los niños correteamos/Como yo vivo, no vive vamos/, nunca nos sobra, lo regalamos” .