Ellas cantan a C. Tangana (¡y nos gusta!)

Tú me dejaste de querer, el último single de C. Tangana en colaboración con Niño de Elche y La Húngara , es ya una de las indiscutibles canciones de 2020. Lleva, de momento, 40 millones de visitas, tanto en Youtube como en Spotify, desde que se publicase hace un mes, pero su impacto en la cultura popular no solo se refleja a nivel de cifras, sino también en los movimientos sísmicos que está provocando.

“No cuentes todo al revés, tú hiciste que me alejara/ Déjate ya de mentiras, no me dejes de mala/ Que si te dejé de querer, fue porque no valorabas/ Todo lo que tenías, todo lo que te daba/ Te dejé de querer, ya no te quiero ver/ Te quedaste en el ayer/ Mi cariño se fue por tu forma de ser/ Y no hacerme sentir mujer”

“Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba/ Cuando más falta hacía, tú me diste la espalda/ Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba/ Cuando más te quería se te fueron las ganas”