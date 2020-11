La canción de la semana - Hidrogenesse x Chico Blanco

Jarv Is...

(Hidrogenesse) “Después de hacer la versión de Caramelo House (Otro lado) de Chico Blanco se nos ocurrió pedirle una remezcla y él eligió La carta exagerada . Nos ha gustado mucho su EP ‘Gominola’, y no sólo por su gracia al rimar y frasear, sino sobre todo por su talento como productor. Nos hacía gracia porque nosotros le habíamos “quitado el house” a su canción Otro lado y luego le pedimos que le “diera house” a una canción nuestra. Ha sido una compensación.

