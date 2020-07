La canción de la semana - La Tiguerita

“Se nota enseguida que tiene mucha cultura musical, con referencias latinas clásicas (en los directos me pidió que usara como intro un tema de Héctor Lavoe ). Su estilo es muy actual, sin olvidarse de las raíces: emplea como referentes tanto a los clásicos como a lo último que está sonando. Esto te da muchos recursos a la hora de componer. Su estilo es fresco pero contundente, con letras que van directas y con mucho mensaje. Es una persona que siempre te sorprende cuando se pone delante del micro, muy efectiva. Trabajar en el álbum no solo ha sido divertido, sino que ha supuesto todo un reto. El trabajo incluye una gran diversidad de tempos y estilos musicales en los que ella se desenvuelve”.

