La canción de la semana - Nathy Peluso

“Tenía ganas de escribir desde la intimidad, de jugar con la metáfora y lo simple, lo onírico y lo cotidiano. En el estudio, en Barcelona, no estaba encontrando los versos que deseaba, así que esa misma tarde me subí a un taxi y en el trayecto compuse la letra, me salió liviana y con mucha emoción, cada frase está ahí por una razón. Sentí que eran un lugar donde sonreír, emocionarse y poder descansar. Cuando la escuché terminada me recordó a Buenos Aires, estaba cargada de toda una info no explícita que me llevaba directamente a la sensación de estar allá, a esa nostalgia que me provoca y al sonido que asocio a la ciudad, por eso decidí darle su nombre”.